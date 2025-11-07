Día del Empleado Municipal: cómo funcionarán los servicios este sábado

Con motivo de la celebración del día del empleado municipal, algunos servicios funcionarán con horario especial y otros de manera normal, garantizando la atención esencial a los vecinos.

El Ascensor Urbano funcionará de 08:00 a 20:00 horas.

El Sistema de Estacionamiento Tarifado realizará servicio habitual.

Por otra parte, la Dirección de Mercados y Ferias, dependiente de la Secretaría de Gobierno, comunicó que los mercados municipales atenderán con normalidad.

En tanto, la Dirección Cementerios Municipales informó que la atención al público será de 08:00 a 13:00 horas, mientras que el horario de visitas se extenderá de 08:00 a 18:00 horas.

Asimismo, el Parque Botánico Municipal “Carlos María Schuel” abrirá sus puertas en su horario habitual.

Por su parte, la Dirección General de Higiene Urbana, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, informa que los servicios se prestarán según el siguiente cronograma:

Recolección de residuos domiciliarios: normal.

Servicios especiales (microbasurales): normal.

Limpieza y barrido manual: sin servicio.

A su vez, la empresa LIMSA S.A. comunica que sus tareas se desarrollarán con normalidad:

Recolección domiciliaria: normal.

Recolección comercial: normal.

Recolección de residuos patógenos: normal.

Barrido en microcentro y terminal: normal.

Barrido mecánico: normal.

Contenedores municipales: normal.

Finalmente, desde la Municipalidad se recuerda a los vecinos la importancia de respetar los días y horarios de recolección establecidos, a fin de mantener la ciudad limpia y ordenada.

Por consultas o reclamos, pueden comunicarse al teléfono 388-3131800.