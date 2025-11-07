Video: Un puma sorprendió a los vecinos de Valeria del Mar

Durante el mediodía de este jueves, un video comenzó a circular intensamente en redes sociales entre los habitantes de la Costa Atlántica. En las imágenes se puede ver a un puma que avanza por las calles de Valeria del Mar, una localidad balnearia, cerca de Pinamar, en la Provincia de Buenos Aires. La difusión de estas imágenes captadas por un vecino impactó rápidamente a la comunidad local, al tiempo que generó un hondo debate acerca de cómo proceder tanto desde el punto de vista de la seguridad pública como de la protección del animal silvestre.

En la breve secuencia registrada desde una vivienda particular, se observa a un ejemplar de considerable tamaño, lo que da la sensación que era un macho, desplazándose con lentitud por la calle Azopardo, a pocos metros de la intersección con Corbeta Julieta.

Este ha sido, hasta el momento, el único testimonio visual sobre la presencia de dicho animal en el sector, lo que no ha evitado que vecinos reaccionaran de inmediato, expresando preocupación en comentarios a las publicaciones en redes.

La inquietud se extiende tanto al riesgo potencial para personas y mascotas tanto de los habitantes como de los turistas que están próximos a comenzar la temporada de verano en esa zona. Asimismo, crece la preocupación por la integridad y bienestar del animal, ya que se trata de una especie silvestre de gran porte que puede resultar vulnerable en ambientes urbanos.

“Andan por los montes de Cariló. ¡¡¡Está lleno!!! En Costa esmeralda se comieron un par de perros ya”, “Hay que informarse en qué hacer en caso de cruzarlo y dejar que sean felices” y “Se están quedando sin lugar para vivir, ya que están ocupando todos los campos cerca del mar para hacer barrios privados”, fueron algunos comentarios en la publicación de Power Pinamar, una radio local.

Al analizar el video que encabeza este incidente, se puede observar que el animal cruza la vía pública en calma y con movimientos controlados, sin signos manifiestos de estar asustado o confundido por el entorno.

La experiencia de recientes encuentros con fauna silvestre en poblaciones bonaerenses refuerza la percepción de que estas apariciones no son eventos aislados.

Durante las últimas semanas, la presencia de un puma en libertad en la localidad bonaerense de Santa Elena, en el partido de Mar Chiquita, provocó preocupación entre los residentes, quienes permanecen atentos siguiendo las recomendaciones de las autoridades.

La aparición de fauna silvestre en áreas urbanizadas de la Costa Atlántica viene registrándose con mayor frecuencia. El episodio recordó un caso reciente en Santa Elena, partido de Mar Chiquita, donde otro puma fue captado por cámaras de seguridad.

En aquella oportunidad, Horacio Fernández, responsable de Defensa Civil de Mar Chiquita, había advertido en diálogo con Ahora Mar del Plata sobre los riesgos de intervenir sin supervisión especializada.“Pedimos a la gente que no intervenga por su cuenta; puede ser peligroso”, señaló entonces.