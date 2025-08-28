La Representante Capital se elegirá en Ciudad Cultural

El intendente capitalino, Raúl Jorge, anunció que la elección la Representante del departamento Doctor Manuel Belgrano, de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, se llevará a cabo el domingo 14 de septiembre en Ciudad Cultural, con una puesta en escena que promete sorprender al público.

"Se está trabajando con mucho profesionalismo, con un equipo que tiene años de experiencia para organizar verdaderas fiestas que marcan el inicio de nuestra celebración mayor. Capital tiene la gran responsabilidad de dar comienzo a esta fiesta con todo el rigor y la energía que merece", expresó el jefe comunal.

En ese sentido, Jorge adelantó que se repetirá el escenario de Ciudad Cultural, gracias a un acuerdo alcanzado con el Gobierno de la Provincia y el Consejo Federal de Inversiones (CFI). "La maravillosa carpa que allí se monta nos permitirá generar una puesta en escena con un despliegue técnico que sorprenderá a muchos. Ya estamos trabajando en el estudio previo y, con las candidatas electas, se viene el sorteo, la confraternidad y todo lo que ellas preparan con tanto esfuerzo", agregó.

Por su parte, Cristina Conde, coordinadora de Eventos y Espectáculos de la municipalidad, señaló que "ya venimos trabajando hace dos meses con las candidatas que fueron electas en cada colegio. Tenemos la primicia de contar con 59 representantes confirmadas, algo que en años anteriores recién se lograba en los primeros días de septiembre. Desde este fin de semana se sumarán todas oficialmente y se dará inicio a la agenda de actividades", explicó la funcionaria.

Asimismo, adelantó que el sorteo del orden de pasada será el próximo lunes 1 de septiembre y que el espectáculo contará con importantes propuestas artísticas. "Este año vamos a tener cantantes en vivo, un grupo de baile, la participación de los bailarines de la escuela Fogo, que actuaron a nivel nacional, y varias sorpresas más. El número central estará a cargo del grupo Diableros, que animará el intervalo", detalló.

Cabe señalar que la elección de la Representante provincia también será en Ciudad Cultural el 22 de septiembre, a partir de las 21, con entrada libre y gratuita. El número principal será el grupo de reggae Los Cafres.