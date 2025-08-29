Celebró su cumpleaños 89 con sus 10 perritos

Hay muchas formas de celebrar. Sin embargo, qué mejor que hacerlo con los mejores amigos, con la familia más leal. Por ello, se viralizó el caso de María, quien celebró su cumpleaños número 89 a lado de sus perritos, quienes sentados en la mesa festejaron a la mujer en Brasil.

Fue a través de medios locales y de redes sociales en donde se dio a conocer esta peculiar celebración. Y es que la mujer se mostró feliz de tener a su lado a sus 10 perritos que están con ella en las buenas y en las malas.

De acuerdo con lo reportado por medios locales, la mujer de nombre María celebró sus 89 años con los perritos que cuida a capa y espada. Ellos a su vez siempre se muestran felices de estar a su lado.

Al respecto, la hija de la mujer, señaló que era casi obvio que los perritos debía festejar el cumpleaños.