29 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Frente Primero Jujuy Avanza
Frente Primero Jujuy Avanza
Polonia

Un avión polaco se estrelló durante el ensayo para un espectáculo aéreo

Se trata de un caza F-16 que se estrelló durante un ensayo para el Internacional Radom.

Viernes, 29 de agosto de 2025 19:38

Un caza F-16 polaco se estrelló durante un ensayo del Espectáculo Aéreo Internacional Radom y el piloto falleció, dijo un vocero del Gobierno.

Un caza F-16 polaco se estrelló durante un ensayo del Espectáculo Aéreo Internacional Radom y el piloto falleció, dijo un vocero del Gobierno.

El accidente ocurrió cuando el avión se desplomó, se estrelló en la pista y explotó. El vocero del Gobierno polaco, Adam Szlapka, confirmó en redes sociales que el piloto no sobrevivió. Se desconoce la causa del accidente.

El Espectáculo Aéreo Radom 2025 se llevará a cabo el 30 y 31 de agosto en Radom, en el centro de Polonia, y en él participarán más de 150 aviones de 20 países.  

