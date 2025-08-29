Marley se accidentó en Tailandia: "Quedé chorreando sangre"

El conductor argentino Marley sufrió un grave accidente en Tailandia mientras grababa el programa Por el Mundo para Telefe. La mañana del incidente parecía una jornada más de rodaje y turismo para el famoso presentador y su compañera, Karina Jelinek. Sin embargo, lo inesperado se coló por una grieta de piedra en medio de unas catacumbas, cuando la excursión se transformó abruptamente en una escena de preocupación y susto intenso.

¿Qué sucedió realmente dentro de esa cueva tailandesa? Los relatos cuentan que ambos recorrían el lugar en busca de capturar experiencias singulares para la audiencia. Pero cuando la modelo mostró temor al atravesar una zona particularmente estrecha, el conductor intentó tranquilizarla. “Tenían que atravesar una zona que a Jelinek le daba miedo. A ella le agarró mucho miedo. Marley intenta salvarla y en ese momento se golpea con una piedra”, relató la periodista Pía Shaw en A la Barbarossa (Telefe).

El golpe, lejos de ser leve, fue directo a la cabeza. Las imágenes no dejan lugar a dudas, allí se puede ver al animador con un corte notable y el rostro cubierto de sangre. El presentador sintió el peligro real y al conocerse la noticia, se comunicó con el canal para desarrollar los hechos y su presente.

“Quedé tecleando, con mucho dolor de cabeza y de repente todo chorreado de sangre”, relató, aún desde Asia. Los miembros del equipo vivieron momentos de fuerte preocupación al verlo al borde del desmayo.

La tensión se mezcló con la mirada atónita de los anfitriones tailandeses. “Los chinos (SIC) estaban como locos, no lo podían creer porque aparte nos habían recibido con honores, como ‘viene la televisión, Telefe, el canal más importante’. Nos esperaban en un VIP. Entro yo y me llevo la estalactita y salgo todo bañado en sangre”, describió. ¿Quién esperaba que la expedición turística se convirtiera en una pequeña odisea sanitaria?

El dramatismo del momento empapó a todos los presentes. El equipo de producción creyó que sería necesario llevar al conductor a un hospital de inmediato. Sin embargo, sucedió algo inesperado: “Por suerte la medicina china lo pudo curar y no hubo necesidad de ponerle puntos”, explicó Pía Shaw, en realidad refiréndose a la curación tailandesa. Un médico local aplicó una sustancia desconocida que, en las palabras del propio Marley, parecía mágica: “no sé qué me pusieron, pero dejó de sangrar. Era algo mágico y ahí me curé”.

Con voz sosegada y un dejo de alivio, llevó tranquilidad al público argentino con su particular estilo para comunicar: “Estamos vivos”, declaró con humor, al tratar de disipar la alarma general. Luego destacó que en principio “yo estaba preocupado por Karina Jelinek porque ella tiene fobia a meterse en una cueva”. Así fue que el nerviosismo de la modelo se convirtió en el detonante que provocó el reflejo protector del conductor, con consecuencias inesperadamente dolorosas.

La excursión, pensada como una atractiva aventura televisiva, dejó una estampa muy distinta: la fama no siempre protege del riesgo, y a veces una simple estalactita puede teñir de sangre el viaje de quienes llegan con honores. El golpe fue fuerte, la sangre mucha, pero la recuperación, afortunadamente, solo requirió la intervención rápida de la medicina tradicional local.

Las imágenes fueron registradas por las cámaras que lo acompañan, y así fue que confirmó que los pormenores serán desmenuzados en la emisión de la noche de este viernes, a la vez que adelantó que “será un programa muy especial”.

Hoy la noticia recorre las redacciones y viaja de voz en voz: Marley, con la cabeza aún dolorida y el susto en el cuerpo, logró salir adelante y sigue contando su experiencia, entre risas nerviosas y la promesa de nuevas aventuras.