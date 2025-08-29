¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Fe y tradición

Purmamarca se viste de fiesta para honrar a Santa Rosa de Lima

La festividad, que año tras año crece en participación, atrae tanto a residentes locales como a visitantes de distintas partes de Jujuy, consolidándose como una de las celebraciones religiosas más importantes de la región.

Viernes, 29 de agosto de 2025 18:51

Miguel Chávez, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Purmamarca, resaltó la profunda devoción de la comunidad por su santa patrona. “Es muy lindo ser parte de esto y transmitir a los jóvenes la devoción", expresó.

Miguel Chávez, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Purmamarca, resaltó la profunda devoción de la comunidad por su santa patrona. “Es muy lindo ser parte de esto y transmitir a los jóvenes la devoción", expresó.

Las bandas de sikuris juegan un papel central, aportando un toque musical y cultural distintivo que enriquece la celebración. La festividad también ha captado la atención de turistas, quienes se suman a las honras a Santa Rosa, pidiendo especialmente por la paz en estos tiempos.

Un cronograma lleno de fe y tradición

El programa de actividades del 30 de agosto, día principal de las celebraciones, está repleto de actos religiosos y comunitarios. La jornada iniciará con la misa de peregrinos a las 8 de la mañana, seguida del acto protocolar a las 9:30 en la plaza 9 de Julio, que contará con la presencia del intendente Humberto López.

La misa central se llevará a cabo a las 10, y a las 11 se dará inicio a la tradicional procesión por las calles del pueblo. Las actividades continuarán con un pasaje cultural a las 13 y culminarán con un almuerzo comunitario a las 14 en el Club Santa Rosa, un espacio para compartir y fortalecer los lazos de la comunidad.

