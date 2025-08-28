Hugo Soria, el experimentando volante de Gimnasia, se metió de lleno en lo que será el crucial choque del domingo ante el equipo salteño. "Queremos regalarles los 3 puntos a la gente y a nosotros".

Hugo Soria, el experimentando volante de Gimnasia, se metió de lleno en lo que será el crucial choque del domingo ante el equipo salteño. "Queremos regalarles los 3 puntos a la gente y a nosotros".

El uruguayo le explicó a El Tribuno de Jujuy como vive el plantel la semana previa al importante partido frente a Central Norte como escoltas de la zona B a falta de 6 fechas: "Vamos a preparar a los entrenamientos para jugar un clásico, sabiendo que los clásicos se ganan como sea. Queremos regalarles los tres puntos a la gente y a nosotros que los necesitamos mucho para el final del torneo".

Sobre la situación de disputar los encuentros antes o después del líder de la zona B, el volante uruguayo aclaró que "no creemos que influya el hecho de jugar con el resultado puesto de Gimnasia de Mendoza porque nosotros pensamos en nuestro equipo. Obviamente sabíamos el resultado pero queríamos ganar con Almirante para estar lo más arriba posible". Vale recordar que el equipo cuyano luego de disputar el partido pendiente el miércoles desde las 21 ante Morón, debe visitar el lunes desde las 17.10 a Chicago, al día siguiente del "clásico" norteño.

Además, el mediocampista que está en el "lobo" desde el 2023 proveniente del Deportes Iquique de Chile, lamentó no haber podido sumar de a 3 ante la "fragata". "Sabíamos que teníamos que jugar otra final, pero salió un partido feo donde no se pudo jugar bien. Hubo muchos pelotazos y segundas pelotas, porque el piso no estaba bueno pero no hay que poner excusas. Lo más importante es que seguimos sumando y estando arriba", rescató.

A falta de sólo 6 fechas para el cierre de la fase regular que deposita a los punteros de cada zona en una final por el primer ascenso, al "lobo" se le avecinan dos duelos importantes en lo cercano. El primero de ellos por tratarse de un "clásico", que será el domingo desde las 16 en el "23 de Agosto" ante Central Norte, equipo que viene deambulando por la mitad de tabla tras conseguir un resonante triunfo como local ante Gimnasia de Mendoza. Justamente ante el elenco cuyano será el siguiente partido el domingo 7 de septiembre a las 16 como visitante, en un encuentro crucial para las aspiraciones de cara a las últimas fechas. Vale recordar que los mendocinos jugaron ayer al cierre de esta edición, un partido pendiente frente a Deportivo Morón, que también está cerca del líder. Luego los jujeños volverán a presentarse como visitantes frente a Chicago, por la fecha 31, como local contra Agropecuario, en la Isla Maciel versus San Telmo y cierran con Chacarita, en San Martin.

En la próxima fecha se invierte lo que se venía dando en los últimos fines de semanas, donde el "lobo" jujeño jugó con el resultado puesto de los cuyanos, quienes el lunes deben visitar desde las 17 a Chicago.

Para el partido del domingo con el equipo salteño, Módolo no podrá contar aún con Menéndez, a quien le queda una fecha más de suspensión por la polémica expulsión sufrida ante Mitre y recién podrá volver en Mendoza. Habrá que aguardar si finalmente queda habilitado para tener otra alternativa de ataque Jeremías Perales, quien vio la tarjeta roja hace más de 3 meses frente a Chicago y el Tribunal de disciplina de AFA lo sancionó hasta que el defensor del rival, Stefano Callegaro tenga el alta médica definitiva para volver a las canchas. Por suerte, para el exentrenador de Riestra no tiene bajas por acumulación de amarillas. Maidana está con 4 tarjetas hace 9 jornadas, mientras que Dematei tiene 9 amarillas hace 3 partidos y en caso de sumar la décima se perderá dos fechas. Otro futbolista que quedó al límite para el trascendental tramo final del campeonato es Endrizzi, quien fue amonestado ante Almirante Brown.