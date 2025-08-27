¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Operativo

Incautan marihuana y mercadería de contrabando

El operativo estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina, se logró secuestrar 26 kilos de marihuana, 100 de hojas de coca y atados de cigarrillos.

Miércoles, 27 de agosto de 2025 18:17

Días pasados, la División Unidad Operativa Federal San Ramón de la Nueva Oran, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional y de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación.

El personal de la fuerza nacional, en el marco de operativos de prevención realizados en la rivera del Rio Pescado altura Ruta Nacional Nº 50.

Observó un grupo de masculinos de aproximadamente 10 personas que transportaban bultos sobre sus espaldas, quienes al percatarse de la presencia de los uniformados. Adoptaron una actitud hostil,  arrojando elementos contundentes y se dieron a la fuga rápidamente, transponiendo los límites fronterizos hacia el Estado Plurinacional de Bolivia. Abandonando en la huida, bultos de medianas dimensiones, que contenían en interior según pudo constatarse; 26.080 Kilos de Marihuana, 100 kilos de hojas de coca en estado natural y 100 cartones de cigarrillos de origen extranjero.

Seguidamente, los efectivos comunicaron la novedad, dando intervención la Unidad Fiscal Descentralizada de la ciudad de Oran, en la persona del Auxiliar Fiscal, Luis Valencia.

Quien dispuso se labren actuaciones por infracción a la ley de drogas y se proceda al secuestro de la totalidad de la mercadería y sustancia estupefaciente.

