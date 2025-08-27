Comenzó Hotelga 2025 con fuerte presencia de Jujuy

Hasta el próximo viernes Jujuy marcará una fuerte presencia en Hotelga 2025 que hace escasas horas atrás abrió sus puertas para quienes gestionan establecimientos hoteleros y gastronómicos en búsqueda de productos, servicios y novedades del sector.

La Provincia mostrará su producción potencial productivo de excelente calidad en un complejo de stands del Consejo Regional del Norte Grande, junto a otras nueve provincias que integran el bloque.

En el expone vinos de altura de las bodegas Amanecer andino (Tumbaya), El Bayeh (Maimará), Viñas de Uquía (Uquía) y Huichaira Vineyard (Tilcara); y de la zona de los Valles templados pertenecientes a El molle y Finca Machuca (Monterrico). También promociona dulces y alimentos artesanales de Jusuy y Otito; tejidos de la Hilandería Warmi, e interviene el Almacén de regalos La chichería (en el Cabildo de Jujuy).

La directora de Turismo de la Provincia, Sofía Van Balen Blanken fue una de las protagonistas en las primeras actividades previstas para la jornada inaugural, presentó a Jujuy en el segmento Hotelga Federal, refiriéndose a Establecimiento verdes.

En la Gran Final del Torneo Federal de Chefs, mañana a las 11 concursará el chef Maximiliano Cuellar (con su ayudante Sonia Ferreyra, del Hotel Villa del cielo, en Tilcara) representando a Jujuy por las regiones Quebrada y Puna.

También ese día desde las 15 en Gastronomía en acción, la prestigiosa chef Florencia Rodríguez (del restaurante El nuevo progreso, en Tilcara) junto a Nonata Choque (cocinera del paraje San Pedrito, Maimará), se referirán a la elaboración del tamal.

Por último a las 17 en Inversiones, Van Balen Blanken participará en el debate sobre Programa de incentivos para el sector de parte de las provincias.

El viernes a las 10.30 el chef Mauro Galli (con su ayudante Gabriela Caucota, del restaurante del Hotel Altos de La Viña en esta ciudad), representando a las regiones Valles y Yungas intervendrá en la final del Torneo Federal de Chefs.

Asimismo en esa jornada en Hotelga Federal desde las 14 la funcionaria provincial abordará los Productos turísticos de Jujuy.

En las tres jornadas a partir de las 17 en el stand de Jujuy en el complejo del Norte Grande, el destacado chef periqueño José Frías, brinda al público una degustación de comidas típicas y brindará charlas sobre la elaboración de los tamales.

La nueva edición de Hotelga exclusivo para empresarios y profesionales del sector hotelero, gastronómico y turístico; reunirá a expertos, dirigentes, economistas y empresarios para debatir sobre el futuro del sector.

Invitado | José Fías chef de Perico, todos los días ofrece degustación de comidas típicas.

¿Cuál es la propuesta este año?

• Más de 200 marcas expositoras, incluyendo 45 empresas que se suman por primera vez. Están en el Catálogo Online de Expositores.

• Hotelga Summit 2025, con referentes de primer nivel que abordan temas clave como incentivos para la inversión, coyuntura económica y política, inteligencia artificial, nuevas tecnologías, accesibilidad en gastronomía, entre otros.

• Nuevos espacios temáticos dedicados al café de especialidad, el vino argentino y el diseño nacional aplicado a la hospitalidad.

• Charlas y demostraciones en vivo de nuestros expositores, con invitados especiales que compartirán tendencias, saberes y casos de éxito.

• Como siempre, las grandes finales del Torneo Federal de Chefs y el Concurso de Hotelería Sustentable, dos eventos que reconocen el talento y la innovación en el sector.

• La Ronda de negocios reunirá a más de 50 compradores de Argentina, Uruguay y Chile.

Federalismo | La Provincia muestra su potencial productivo en el stand del bloque Norte Grande.

Cronograma Completo

Datos

• Cuándo: 27 al 29 de agosto. 13 a 20hs.

• Dónde: La Rural, Buenos Aires

• Entrada sin cargo, con acreditación previa, dirigido a profesionales del sector. No es abierto al público general.

Acreditación: https://hotelga.ar.messefrankfurt.com/buenos-aires/es/acreditacion.html

Más información en www.hotelga.com.ar