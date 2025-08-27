El "Nuevo Contrato Productivo" se presentó en Jujuy

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, junto a parte de su comité ejecutivo, visitará hoy Jujuy como parte de su recorrido por las provincias del interior. En una conferencia de prensa realizada en Casa de Gobierno, el referente compartió sus impresiones de la visita a Jujuy acompañado del ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud Robles y el presidente de la Unión Industrial de Jujuy, Federico Gatti.

Tras realizar una visita por el Ingenio Ledesma en la mañana, Rappallini mantuvo un encuentro con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir a quien le presentó los puntos principales del "Nuevo Contrato Productivo".

Rappallili, expresó su satisfacción por la visita y diálogos mantenidos. "Hemos coincidido con el señor gobernador sobre la importancia del desarrollo productivo de las comunidades", afirmó. En el interior "se entiende el impacto de lo que es una Argentina productiva y federal". Por eso, el 2 de septiembre próximo se presentará en Córdoba este nuevo contrato, que propone puntos clave para consolidar estrategias que desarrollen una verdadera política industrial.

Por su parte, Federico Gatti agradeció la vista del comité ejecutivo se la UIA en el marco de la presentación del flamante decálogo y, consideró que "hemos podido exponer el desarrollo y el potencial de Jujuy para que la provincia de ese salto necesario para crecer". Además, por el proceso de reforma politica y macroeconómica que atraviesa el país, "entendemos que no puede avazar sin considerar los portes que podemos hacer desde el interior, para logras que nuestros jóvenes estudien aquí, puedan crecer y desarrollarse gracias al círculo virtuoso que se genera por el trabajo que producen las industrias".

Sobre el decálogo

El nuevo contrato, se trata de un conjunto de diez puntos que UIA considera cruciales para el desarrollo de Argentina.

Estos puntos son una "instrucción" para el desarrollo, diseñados para revertir la brecha entre los objetivos declarados (como el aumento del empleo y la producción) y las acciones políticas.

Son puntos, que abordados de manera integrada sirven de base para un compromiso entre el sector empresarial y el Gobierno en favor de la sostenibilidad y la productividad.