Municipios jujeños se alistan para el encuentro de octubre

De cara a un evento clave para la región, el intendente Raúl Jorge encabezó una importante reunión de la Agencia Provincial del Corredor Bioceánico de Capricornio, en preparación para el VII Foro de Estados Subnacionales, que se realizará el 8 y 9 de octubre próximo en Jujuy.

Este encuentro congregará a municipios de las cuatro regiones que constituyen los ejes fundamentales del corredor vial bioceánico, que une los océanos Atlántico y Pacífico atravesando Brasil, Paraguay, Argentina (principalmente Jujuy y Salta) y Chile, consolidando una vía de integración comercial, cultural y estratégica hacia Asia.

Al respecto, Jorge remarcó el compromiso de capital con este evento de alcance internacional: "En octubre tenemos la responsabilidad de acompañar a nuestro Gobierno provincial en esto que se ha definido como la presidencia pro témpore de Jujuy en todo el corredor para este encuentro", señaló.

Además, explicó: "En Campo Grande (Brasil) se realizó la última reunión en mayo, la cual dio lugar a este segundo encuentro anual que tendrá como sede a Jujuy, con la ciudad capital como epicentro de las actividades centrales. Por ello, nos hemos reunido todos los municipios que integran directamente el corredor: desde Susques y Jama, hasta los que forman parte del tramo intermedio como Libertador, San Pedro, Palpalá, Perico y otros más. La importancia de este encuentro radica en la oportunidad de conformar mesas de trabajo conjuntas entre todos los municipios, acompañando las iniciativas que surgirán de los gobiernos que impulsan la integración de los cuatro países involucrados. Todo esto se potencia con el papel estratégico de Campo Grande, que se constituye como un epicentro de la producción brasileña y que fortalece cada vez más el eje del Corredor Bioceánico", expresó.

Alejandro Marenco, coordinador de la Agencia Provincial del Corredor Bioceánico de Capricornio, destacó que la reunión de ayer fue una oportunidad clave para congregar a los municipios de las cuatro regiones más relevantes del corredor, con el objetivo de anticipar la dinámica que tendrá el foro de octubre. Subrayó que, en esta edición, se introducirá un enfoque innovador y consensuado con los demás estados subnacionales, que implicará un cambio de 180 grados en la organización y funcionamiento de las mesas de trabajo.

En esa misma línea, Marenco detalló que "esperamos concretar la primera cumbre de intendentes y alcaldes en el marco de este séptimo foro. Fundamentalmente, hemos acordado en charlas previas trabajar sobre la potencialidad que cada ciudad y pueblo, a lo largo del corredor vial, tiene para ofrecer. Esto abarca la posibilidad de generar intercambios educativos, culturales y deportivos, así como acuerdos que fortalezcan los lazos entre los distintos municipios. Se trata de una oportunidad para relacionarnos e integrarnos regionalmente de una manera diferente".

Finalmente, el intendente de Libertador General San Martín, Oscar Jayat, remarcó que "es importante ir consolidando y trabajando en la propuesta concreta de los municipios de Jujuy, fundamentalmente entendiendo que estos foros involucran a las provincias y a los municipios que somos atravesados por el corredor. Y en este sentido, la propuesta concreta que hemos realizado y hemos trabajado busca involucrar más a los municipios que no conocen mucho el tema del corredor que abarca más de 400 kilómetros en Jujuy".

Conferencia en Perico

PRESENCIAS | FUNCIONARIOS EN LA APERTURA DEL ENCUENTRO.

Alrededor de trescientos empresarios de Jujuy, Salta y Tucumán participaron de la primera Conferencia Internacional de Negocios del Corredor Bioceánico Capricornio, realizada recientemente en Perico.

El encuentro organizado por la Secretaría de Producción e Industria de la Municipalidad de Perico y el estudio aduanero Contacomex de esa ciudad, fue declarado de interés municipal por la comuna local y de interés provincial por la Legislatura de Jujuy.

Durante el cónclave, operadores comerciales de Chile, Brasil, Bolivia y Paraguay destacaron a Perico como el "motor comercial" del Corredor Bioceánico, debido a su ubicación estratégica, infraestructura productiva, industrial, vial, aérea y ferroviaria.

En ese sentido revelaron que Jujuy, y en particular Perico, se ha convertido en el ingreso del corredor, a través del cual, los mercados del Pacífico pueden realizar un intercambio comercial con el resto del país.

Las mesas de trabajo permitieron a muchas empresas no solo explorar posibilidades de exportación, sino también establecer vínculos estratégicos con actores del comercio internacional.

La apertura fue encabezada por el intendente Rolando Ficoseco; la ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina; el diputado Federico Manente y el titular de la Secretaría organizadora, Martín Llanos, entre otros.