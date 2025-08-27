La Enet 1 necesita materiales para la carroza

A menos de un mes del inicio de la 74º edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes los carroceros de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 “Escolástico Zegada” de nuestra ciudad están trabajando a contrarreloj.
Esta tradicional institución pide colaboración a la ciudadanía con materiales ya que este año quiere deslumbrar una vez más con su carroza en la avenida de los Estudiantes de Ciudad Cultural.
Los materiales que necesitan son:
- Latas (no aplastadas y en lo posible limpias)
- Botellas (grandes y transparentes)
- Film y plástico burbuja (plástico de film de embalaje nuevo o usado)
- Chalas de choclo
- Algodón (de árbol de palo borracho)
- Pintura de todos los colores
- Polietileno expandido
- Tetrapack
- Lana (colores blanco, negro y marrón )
- Saquitos de té, mate cocido, café (usados y secos)
- Rollos de papel higiénico
- Bolsas de alimento de perros
- Papel crepe verde oscuro
- Papel de regalo en tonos azules, celestes y grises