Avanza la ampliación edilicia en La Casa del Jubilado

La Casa del Jubilado avanza en un proceso de ampliación edilicia que representa un paso fundamental para acompañar el crecimiento sostenido de la institución y la creciente participación de personas mayores en las distintas actividades que allí se desarrollan. La obra responde a una necesidad concreta: contar con espacios adecuados, funcionales y acordes a la diversidad de propuestas que hoy forman parte de la vida institucional.

La ampliación de obras permite expandir las actividades, mejorar espacios funcionales acorde a diversas propuestas.

Desde su reapertura, La Casa del Jubilado se consolidó como un punto de referencia social y comunitario que generan una dinámica diaria que hizo evidente la importancia de proyectar mejoras estructurales para garantizar comodidad, accesibilidad y mejores condiciones de uso.

Más espacio para actividades y encuentros

La ampliación permitirá optimizar el funcionamiento cotidiano, brindando mayor disponibilidad de salas para talleres, reuniones y actividades recreativas. De este modo, se busca evitar la superposición de propuestas y mejorar la organización de los horarios, favoreciendo una participación más ordenada y cómoda para quienes asisten regularmente.

Contar con espacios más amplios y adecuados también permitirá fortalecer el desarrollo de nuevas actividades, acompañando la demanda creciente de los adultos mayores que se suman a la institución. La obra no solo amplía la infraestructura, sino que también amplía las posibilidades de encuentro y participación.

Cuidado del patrimonio institucional

Se lleva a cabo un arduo seguimiento del proceso de ampliación, resguardando los intereses de la institución y defendiendo el patrimonio que pertenece a la comunidad. Este acompañamiento garantiza que cada avance se realice con una mirada responsable, priorizando el bienestar de quienes hacen uso cotidiano del espacio. La obra es entendida como una inversión a largo plazo, pensada no solo para el presente, sino también para las futuras generaciones de jubilados y jubiladas que encontrarán en la Casa un lugar propio.

La ampliación edilicia se inscribe dentro de una visión más amplia de fortalecimiento institucional. Mejorar la infraestructura es también fortalecer el rol social de La Casa del Jubilado, reafirmando su función como espacio de contención, participación y construcción comunitaria. La institución fortalece su crecimiento y proyecta un futuro con mejores condiciones para el desarrollo de actividades, encuentros y propuestas que acompañan activamente a las personas mayores de la ciudad.