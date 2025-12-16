"Newcom", el deporte que consolida a La Casa del Jubilado

El newcom se consolidó en La Casa del Jubilado como una de las actividades deportivas más representativas y convocantes. Esta disciplina, adaptada para personas mayores, se transformó en un espacio de encuentro, integración y construcción de vínculos sociales, fortaleciendo el sentido de pertenencia a la institución.

El Newcom promueve valores como: el compañerismo, hábitos saludables, autoestima y sentido de pertenencia.

A lo largo del año, la práctica del newcom fue creciendo de manera sostenida, sumando participantes y ampliando su presencia en competencias regionales, con un fuerte compromiso por parte de jugadores y cuerpo técnico.

Participación en la Liga Regional

La Casa del Jubilado de San Pedro participa activamente en la Liga Regional de Newcom, presentando siete equipos distribuidos en distintas categorías. Las formaciones incluyen +50 femenino, masculino y mixto, +60 femenino, +60 mixto A y B, y +68 mixto, lo que refleja una amplia participación y la posibilidad de que personas de distintas edades continúen vinculadas al deporte.

Cada equipo representa no solo a la institución, sino también a la ciudad, llevando consigo valores como el respeto, el compañerismo y el trabajo en equipo. La competencia se vive como una instancia de superación personal y colectiva.

Encuentro de fin de año

El sábado 29 de noviembre, los equipos de newcom participaron del camping de fin de año, un encuentro que reunió a La Casa del Jubilado de Capital y a la sede San Pedro. La actividad se desarrolló en el polideportivo del Colegio El Salvador y se vivió como una jornada de integración, recreación y cierre del año deportivo.

En ese marco, el profesor Jorge Ricardo Rivero, responsable de los equipos de newcom de La Casa del Jubilado, realizó por iniciativa propia una entrega de medallas a cada uno de los jugadores. El reconocimiento destacó el esfuerzo, la perseverancia y la participación sostenida a lo largo del año en los distintos eventos deportivos.

Valores que trascienden la competencia

Más allá de los resultados, el newcom cumple una función social fundamental, promueve hábitos saludables, refuerza la autoestima y genera un fuerte sentimiento de pertenencia. Para muchos jugadores, esta disciplina representa un motor de motivación y una oportunidad para seguir activos, compartir experiencias y sentirse parte de un grupo.