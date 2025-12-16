Actividades y encuentros marcaron el año de la institución

La Institución sostiene a lo largo del año una intensa vida social y comunitaria que se convierte en uno de los pilares fundamentales. Las actividades formativas y recreativas, los encuentros y celebraciones cumplen un rol clave en la construcción de vínculos, el fortalecimiento del sentido de pertenencia y la generación de espacios de disfrute compartido para los adultos mayores.

Entre las celebraciones más significativas se destacan la Semana del Amigo y el Mes de los Jubilados, fechas que convocan a una amplia participación y generan espacios de encuentro, alegría y reconocimiento. A ellas se suman el almuerzo de camaradería, un clásico de la institución, y la Elección de la Reina de La Casa del Jubilado, una actividad que combina emoción, participación y celebración colectiva. Estas propuestas permiten que los adultos mayores sean protagonistas, compartan experiencias y refuercen los lazos construidos a lo largo del año.

Cultura y participación

La vida social de La Casa del Jubilado también incluye jornadas de narraciones orales, espacios de canto, baile y karaoke, donde la palabra, la música y el movimiento se convierten en herramientas de expresión y disfrute. Estas actividades promueven la participación activa, fortalecen la autoestima y generan momentos de encuentro intergeneracional y comunitario.

Asimismo, se realizan muestras de los distintos talleres, donde los participantes comparten con la comunidad los trabajos y producciones desarrollados durante el año. Estas instancias ponen en valor el esfuerzo, la creatividad y el compromiso de quienes forman parte de la institución.

Celebrar para cerrar el año

Uno de los momentos más esperados fue la Cena Blanca Newconera, realizada el sábado 6 de diciembre, que marcó el cierre del año deportivo. El encuentro se vivió en un clima festivo, donde el brillo, el glamour y la diversión fueron protagonistas, consolidando un espacio de celebración y reconocimiento al trabajo realizado.

Más que festejos, espacios de contención

Cada una de estas actividades cumple una función social profunda: ofrecer espacios de contención, encuentro y celebración compartida. En La Casa del Jubilado, la vida social es entendida como una herramienta esencial para acompañar, integrar y fortalecer a las personas mayores, reafirmando el valor de compartir y celebrar juntos.