Crimen de Juan Vanega: Hay cuatro personas imputadas

La causa que investiga el crimen de Juan Vanega, adolescente de 14 años asesinado de una puñalada en el barrio Alto Comedero, sumó dos sospechosos y ahora son cuatro las personas implicadas.

Ayer fueron imputados de manera formal y se dictó la prisión preventiva a los inculpados, dos de ellos adultos y dos adolescentes. Los investigadores siguen la teoría de que habría sido premeditado, aunque no descartan ninguna hipótesis.

Hay que recordar que el trágico episodio se registró la madrugada del pasado sábado en un sector de la Tupac Amaru del populoso barrio capitalino, cuando la víctima salió de una fiesta que se realizó en un domicilio particular, para a comprar bebidas alcohólicas cuando fue interceptada por un grupo de personas que la atacó con un arma blanca.

En un primer momento una pareja de adolescentes fue detenida. Sin embargo, con el correr de las horas otras dos personas fueron aprehendidas por la presunta participación en el hecho. Según fuentes consultadas, dos de los inculpados tienen 18 años y los dos restantes, 16 y 13.

Ayer en una audiencia, el fiscal que investiga la causa realizó dos solicitudes de pedido de imputación y prisión preventiva para los inculpados, una al Juzgado de Control, para el caso de los adultos, y otra al Juzgado de Menores.

Los jueces dieron lugar a la solicitud, por lo que los protagonistas fueron imputados de manera formal por el presunto delito de "homicidio agravado por la participación de un menor de 18 años" y "homicidio simple en carácter de partícipe necesario".

La prisión preventiva que deberán cumplir tres de los acusados es por el lapso de 30 días, mientras que el implicado de 13 años será alojado en una institución.

El fiscal regional Guillermo Beller explicó a El Tribuno de Jujuy que "entendemos, por lo menos en un principio, respecto de la calificación, que no se trata de una riña. Vamos a ir en la hipótesis de la Fiscalía y en nuestra teoría del caso, por algo con premeditación".

"Por el momento tenemos a cuatro personas implicadas, tres de las cuales están privadas de su libertad. Dos son mayores y dos menores", indicó y agregó que "todo se va a investigar, estamos en las primeras horas, no vamos a descartar ninguna hipótesis".

Por último, adelantó que pese al comienzo de la feria judicial, "se va a seguir trabajando al ser un caso de tal relevancia y magnitud".

“Pido justicia por mi hermano”

FAMILIA BANEGAS | ESTUVIERON PRESENTE AFUERA DEL HOSPITAL “SAN ROQUE”.

La familia de la víctima estuvo presente en el hospital “San Roque” de la capital jujeña, para anoticiar sobre el trágico episodio a la madre de Juan Vanega, que debido a un delicado estado de salud desconocía la pérdida. Ayer la Justicia entregó el cuerpo del adolescente a sus familiares, que despidieron sus restos. “Estamos en el hospital porque mi hermana se encuentra hace más de un mes internada. Primero en el ‘Pablo Soria’ en terapia y esta semana la pasaron al ‘San Roque’, porque está un poco mejor. Vinimos a darle la noticia y a hablar con los médicos para ver si se le puede dar esta noticia porque todavía está en un estado de salud delicado”, mencionó a este matutino la tía de Juan Banega.

Mientras que Roxana Segovia, hermana de la víctima, expresó que “solo pido justicia por mi hermano, porque no debería estar muerto. Sí, tenemos guerra entre barrios. ¿Y? No se lo mereció”. La joven también relató cómo habría sucedido el hecho: “Ellos fueron a una fiesta de egresados. Nos contaron que mi hermano salió a comprar bebidas y volviendo de ese negocio lo atacaron todos los chicos”.

“Karim es el que todos dicen que mató a mi hermano. El chango dueño de la casa donde se hizo la fiesta le da el machete a Karim y le dice que ‘ahí está Juan, salí’, y salió toda esa barra”, expresó. “Dicen que todos los chicos lo atacaron, lo apuñalaron en la esquina donde era la fiesta y Juan sale corriendo desvaneciéndose donde lo encuentran. Ahí lo siguen pateando”, relató la joven sobre el trágico hecho.