Zamarián y días claves para revisar su planteo

Autocrítica "merengue". Todavía quedan 90' de juego en el partido de vuelta que jugarán Altos Hornos Zapla y Talleres, el viernes a las 21 en el estadio "Emilio Fabrizzi" por la Tercera Ronda del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26. El flojo desempeño del equipo de Facundo Zamarián en el primer tiempo en Perico con 3 en ele fondo, el haber dejado en el banco de suplentes a Agustín Durán y más las reiteradas imprecisiones, lo dejaron con una derrota 2 a 1 en el clásico, pero aún la serie sigue abierta y se definirá en Palpalá.

Zamarián ante El Tribuno de Jujuy confesó que "no nos parecimos el equipo que nos trajo hasta aquí, nos sacamos mucho la pelota de encima, estuvimos muy inconexos, erramos mucho en el último tercio de la cancha. El segundo gol de ellos, viene de Yamil (Romero) dejándolo mano a mano a Hernán (Vargas) y erramos el último pase que en dos toques les permitió meternos en nuestro arco. Hablamos en el entretiempo que la serie no se define en Perico y todavía queda jugar en Palpalá. Y si caía un gol, seguramente se daban los otros. Fernández le tapó una muy buena a Romero, a Vargas le saca una muy buena y después fueron todos centros q terminaron en el área pero positivo es que la diferencia es mínima", explicó.

El DT analizó que "en el segundo tiempo mostramos el equipo que queríamos ser, 'Chuky' (Durán) entró muy bien, por ahí la carga de partidos hizo que el cuádriceps no esté al 100% y entendíamos que iba a ser un partido desgastante desde las transiciones y no iba a poder aguantar. Nos ayudó muchísimos que ingrese fresco y que ellos estén cansados, hizo un grandísimo partido y en general toda la segunda parte fue buena", agregando que "ahora no vamos a tener a Rosales por la expulsión y vamos a ver como terminó el resto. La mayoría de los cambios fueron por cuestiones tácticas y ninguno por lesión. 'Juanpi' (Cabañas) entró bien y nos dio lo que necesitábamos, esa posición intermedia, generó situaciones de peligro por los costados. A Yamil (Romero) lo marcan de muy cerca, lo dejan jugar poco y al final si conectaba algunos de esos pases filtrados, podríamos haber hecho el gol que nos faltaba. Pensamos otros tipo de partidos y este esfuerzo nos hace sentir con vida".

En el final razonó que "ellos tienen la ventaja, intentarán defenderla, lógico cualquiera lo haría así. Son muy peligrosos todos sus jugadores desde la técnica individual, buscarán salir rápidamente de contra y apostarán mucho a la pelota parada que es algo que hicieron, acotando que ""nosotros venimos todos los segundos tiempos siendo más peligrosos y hasta hicimos más goles, pero tiene que ver con el buen trabajo que se hace antes y el desgaste. Hoy la realidad es que no jugamos para nada bien el primer tiempo, no hicimos de lo queríamos hacer", sentenció Zamarián.