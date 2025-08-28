Incidentes en ADEP durante el congreso que designó una comisión reorganizadora

Desde hace meses, el gremio de maestros se encuentra sin una conducción formal, luego de que las últimas elecciones fueran impugnadas por denuncias cruzadas de irregularidades entre las listas. Esta acefalía dio lugar a disputas internas, con diferentes sectores pugnando por el control de la organización.

La Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) volvió a ser escenario de conflictos esta mañana, cuando un sector del gremio realizó un congreso para designar una comisión reorganizadora. El evento, calificado como "ilegal" por otras facciones, desencadenó enfrentamientos con un fuerte operativo policial que se hizo presente en el lugar.

Desde hace meses, el gremio de maestros se encuentra sin una conducción formal, luego de que las últimas elecciones fueran impugnadas por denuncias cruzadas de irregularidades entre las listas. Esta acefalía dio lugar a disputas internas, con diferentes sectores pugnando por el control de la organización.

El congreso de hoy fue convocado y asistieron congresales cuyo mandato (según indican los sectores opositores) ya había caducado. La decisión de avanzar con el encuentro habría ignorado el rechazo expresado en asambleas previas por otras facciones, que esperaban un nuevo proceso electoral tras el dictamen de la Secretaria de Trabajo nacional que estaba atendiendo la situación del gremio.

El congreso se desarrolló de manera rápida en uno de los patios de la sede gremial, donde se designó a cinco personas para integrar la comisión reorganizadora, encargada de convocar a nuevas elecciones.

Denuncias de irregularidades

Mientras se llevaba a cabo el congreso, facciones opositoras se manifestaron en las veredas y puertas del gremio. La tensión escaló cuando un numeroso operativo policial, según indican los docentes de "casi un centenar de efectivos", llegaron al lugar y se generaron empujones y forcejeos con quienes intentaban ingresar al edificio en donde se desarrollaba el congreso.

Miriam Quispe, apoderada de una de las listas que compitió en los comicios pasados, calificó el congreso como "trucho" y lo describió como una "nueva maniobra de intervención al gremio". "Sentimos que hay una persecución hacia los docentes que estamos luchando por un salario digno y que hay injerencia de otros poderes en la democracia de nuestro gremio", afirmó, y agregó que este congreso, avalado por congresales con mandato vencido, "nos quitó ADEP".

Por su parte, Martina Montoya, del sector "El Hormiguero", reiteró que las asambleas habían definido no avalar el congreso. "Se hizo de forma irregular en un patio interno con congresales que en realidad son excongresales porque tienen el mandato vencido", denunció. Montoya también cuestionó la presencia de tantos efectivos policiales y señaló que "algunos fueron sacados a la fuerza", confirmando el clima de tensión que se vivió en el lugar.

Los referentes de los sectores opositores anunciaron que continuarán su lucha, respaldados por actas de asambleas que rechazan la convocatoria al congreso y exigen un proceso eleccionario transparente y apegado al estatuto del gremio.

Ctera expresó su apoyo a l proceso de normalización

Por su parte, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, expresó su apoyo a la normalización con la presencia de uno de los integrantes de la mesa directiva que estuvo en el congreso.

A través de sus redes sociales publicaron su apoyo indicando, "Por el pleno funcionamiento del sindicato ADEP Jujuy. La CTERA ha tomado conocimiento que sesionó el Congreso Extraordinario de ADEP, convocado por congresales elegidos democráticamente y con mandato vigente, con el objetivo de nombrar una Junta Provisoria que lleve adelante el proceso de normalización de la situación irregular que atraviesa el sindicato, el cual desde el 21 de diciembre de 2024 se encuentra sin autoridades. De este modo, se inicia una etapa de regularización institucional en el sindicato de Jujuy, a fin de garantizar la convocatoria a un nuevo proceso eleccionario que restablezca su funcionamiento efectivo.

Esta decisión se encuentra enmarcada en lo que prevé el Estatuto de ADEP Jujuy, lo que otorga plena legitimidad al procedimiento iniciado y asegura la continuidad de la vida democrática sindical de las y los docentes jujeños. La CTERA expresa su pleno apoyo y acompañamiento a este proceso de normalización, reafirmando su compromiso con la democracia sindical, la participación de las bases y la defensa de los derechos de las y los docentes jujeños."

