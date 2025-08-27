Tierra del Fuego lanza venta directa de electrónicos con precios hasta un 30% más bajos

Comprar celulares y televisores fabricados en Tierra del Fuego a precios competitivos con el exterior y recibirlos en el domicilio en pocos días ya es una realidad. Este miércoles arrancó oficialmente un nuevo esquema de venta directa vía courier que promete ahorros de entre un 20% y un 30% respecto a los precios de las cadenas de retail tradicionales.

La empresa pionera en implementar el sistema es Mirgor, que lanzó el sitio web couriertdf.com para la venta de productos de las marcas Samsung y Qüint. Se espera que en los próximos días se sumen otras fabricantes con operaciones en la isla, como Newsan —que planea hacerlo entre fines de esta semana y comienzos de la próxima—, BGH y el resto de las compañías del polo tecnológico fueguino.

Este régimen, avalado por el gobierno nacional, permite a las empresas despachar electrónicos directamente a los consumidores de todo el país como una operación de exportación simplificada. La clave del ahorro radica en que estas ventas quedan exceptuadas del pago de IVA y otros impuestos internos que suelen gravar a los productos electrónicos, lo que impacta directamente en el precio final.

¿Cómo funcionan los precios?

Los productos se ofrecen en dólares. Estos son algunos ejemplos publicados en el portal:

Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB: USD 1.559 + USD 35 de envío (Total: USD 1.594). El mismo modelo supera los $3.3 millones en retail.

Samsung Galaxy S25 256GB: USD 984 + USD 35 de envío (Total: USD 1.019). En cadenas locales cuesta un 36% más.

Smart TV Samsung 85” QLED 4K: USD 2.385 + USD 96 de envío (Total: USD 2.481). En el mercado local, el mismo modelo ronda o supera los $4 millones.

Así es el proceso de compra

Selección: Los usuarios exploran un catálogo en línea con precios en dólares y stock confirmado. Envío: El sistema calcula automáticamente el costo del courier según el destino y el producto. Pago: La compra se realiza exclusivamente en dólares, utilizando una tarjeta de débito asociada a una cuenta en esa moneda. No se admiten pagos en cuotas. Despacho: El pedido sale de Tierra del Fuego en hasta 24 horas hábiles. La entrega tarda entre 3 y 7 días hábiles en todo el país, excepto en la propia provincia de Tierra del Fuego, que queda excluida por razones regulatorias. Facturación: Se emite una factura tipo E por tratarse de una exportación.

Derechos del consumidor y garantías

Todas las operaciones están amparadas por la Ley de Defensa del Consumidor. Esto incluye: