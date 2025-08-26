¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Informacion General

El lunes 1 de septiembre inicia el cronograma de pago

Se extenderá hasta el 4 de ese mes.

Martes, 26 de agosto de 2025 16:44

Tesorería de la Provincia anunció el cronograma de pagos correspondiente al mes de agosto de 2025.

Lunes 1 de setiembre

Veteranos de Guerra de Malvinas, Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario y Organismos Autárquicos.

Martes 2 de setiembre

Municipios, Administración Central, Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Humano.

Miércoles 3 de setiembre

Educación de Nivel Inicial, Primario, Educación nivel Secundario y Superior.

Jueves 4 de setiembre

Organismos Descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, Auditoria General y Funcionarios.

