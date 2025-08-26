Buscan músicos para un proyecto “Talentos Ocultos” 

La profesora de inglés Natalia Soledad C. Bertello lanzó una convocatoria para músicos, cantantes y profesores de música para un proyecto interdisciplinario que busca utilizar el arte para mejorar las habilidades de sus estudiantes. El proyecto, titulado "Talentos Ocultos", se llevará a cabo en diferentes escuelas públicas con el objetivo de fomentar el desarrollo personal y académico de los alumnos.

En su declaración, la profesora Bertello indicó que "El objetivo de este proyecto es que nuestros queridos estudiantes desarrollen ciertas habilidades auditivas y del habla en inglés", explicó. Además de la mejora en el idioma, la iniciativa busca fortalecer la autoestima y la confianza de los estudiantes, lo que "les facilitará cuando tengan un examen o dirijan un acto".

Bertello también destacó los beneficios emocionales del proyecto. "Tendrán ciertos beneficios como la reducción del estrés y la ansiedad... liberarán endorfinas, lo cual será positivo para su estado emocional", afirmó. La profesora reconoció que muchos alumnos "concurren a la escuela desanimados porque en cada casa viven una realidad diferente y más la difícil situación económica que estamos atravesando el país". Por eso, espera que el proyecto sirva como una "herramienta para combatir la tristeza y desconectarse un rato de sus problemas".

La docente subrayó la importancia de un enfoque integral en la educación. "Me parece muy importante que los estudiantes concurran a la escuela con otra energía, con más ganas de aprender y que su profe sea esa persona que los incentiva y motiva para bien", declaró. Para ella, un buen profesor es "aquel que los guía con cariño y que por sobre todas las cosas los contiene".

Emocionada, la profesora Bertello expresó su gratitud hacia sus alumnos. "Me siento afortunada de poder ser parte del proceso de aprendizaje de mis estudiantes y le doy gracias a Dios del gran cariño y respeto que me demuestran a diario", concluyó. Para ella, sus estudiantes son "los verdaderos protagonistas de cada escuela".

Esta presentación del proyecto “Talentos Ocultos” se realizará en la Escuela de Educación Técnica N° 1 "Escolástico Zegada", ubicada en Calle Salta 1143. Los interesados en colaborar en el proyecto “Talentos Ocultos” pueden comunicarse con la profesora Bertello a través de su perfil de Facebook, Mi Sol (life is short).