El estudiantado palpaleño se alista para el segundo "Sábado Estudiantil"

En el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, la Municipalidad de Palpalá concretará la segunda Jornada de los tradicionales “Sábados Estudiantiles”, el próximo 30 de agosto en el estadio Olímpico Municipal, en donde participarán 11 establecimientos educativos.

La jornada del sábado promete una variedad de actividades emocionantes, incluyendo batucadas, la presentación de un videoclip, harán su pasada las candidatas a reina (como antesala a la elección principal) y un concurso de hinchadas. Estas actividades están diseñadas para fomentar la creatividad, el trabajo en equipo y el espíritu festivo entre los estudiantes. Además, se informa que el ingreso para la decoración de las tribunas será de 8 a 12 horas, la boletería se habilitará a partir de las 13, la entrada tiene un precio accesible.

En este sentido, el ejecutivo local brinda a las promociones estudiantiles un espacio para la venta de productos y la recaudación de fondos. Esta oportunidad es crucial para financiar eventos escolares futuros, fomentando así la autonomía y el espíritu emprendedor de los jóvenes.

Tras una reunión constructiva en el Centro Cívico, estudiantes y docentes han colaborado en la planificación de las actividades recreativas que se desarrollarán en la jornada. La profesora María Esther Galián del Bachillerato Nº 22 “Héroes de Malvinas” elogió la organización del evento anterior, destacando su sencillez, practicidad y los mensajes positivos transmitidos a través del videoclip. Asimismo, agradeció la oportunidad de participar en la reunión y aportar ideas para una mayor participación en el futuro.

Cabe resaltar que contará con la participación activa de diversas instituciones educativas, entre ellas la Escuela Técnica N°1 “General Savio”, Colegio Sagrado Corazón, Colegio N° 1 “Domingo Faustino Sarmiento”, Escuela de Comercio N°2 “Doctor Manuel Belgrano”, Bachillerato N°22 “Héroes de Malvinas”, Agrotécnica “El Brete”, Secu 5, Colegio Secundario de Artes 53, FASTA “San Alberto Magno”, Colegio Modelo Palpalá y Centro de Día Óscar López. La diversidad de colegios presentes subraya el carácter inclusivo y representativo de este evento.

Es importante tener en cuenta algunas recomendaciones para asegurar una experiencia agradable para todos. Se sugiere no llevar perfumes, desodorantes, maquillajes ni objetos cortantes como tijeras ni trinchetas.