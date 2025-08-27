Arrojaron piedras a la caravana de Milei y la seguridad debió evacuarlo

La caravana proselitista del presidente Javier Milei por Lomas de Zamora terminó hoy abruptamente en medio de graves incidentes que provocaron intrusos infiltrados entre la militancia de La Libertad Avanza.

La caravana proselitista del presidente Javier Milei por Lomas de Zamora terminó hoy abruptamente en medio de graves incidentes que provocaron intrusos infiltrados entre la militancia de La Libertad Avanza.

Cuando Milei subido en una camioneta, junto con su hermana Karina, el candidato José Luis Espert, y el operadores Sebastián Pareja, pasaba por el centro del municipio, empezaron a volar piedras y objetos contundentes. También estaba el candidato de la Tercera Sección Electoral Maximiliano Bondarenko, quien habría recibido el impacto de uno de los objetos arrojados.

Inmediatamente el conductor de la camioneta con el Presidente aceleró entre la gente para sacarlo de la zona de agresiones, por indicación de la custodia policial. Después, empezaron a producirse empujones y golpes entre los manifestantes.

Según los militantes libertarios que fueron al lugar para acompañar a Milei, hubo militancia del municipio que conduce el peronista Federico Otermin, que además de agredir al Presidente los golpearon a ellos durante su paso por el centro Lomas de Zamora.

El clima ya venía enrarecido en los minutos previos y cuando pasó la camioneta recrudeció y un grupo de personas arrojaron todo tipo de elementos contra la caravana.