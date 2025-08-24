Confirmaron que Uber, Didi y otras apps están habilitadas para operar en Jujuy

El presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, Lisandro Aguiar, aclaró que las aplicaciones de transporte como Uber, Didi y Cabify cuentan con un marco legal para funcionar en la ciudad, en virtud de la Ordenanza Nº 8073/2024 aprobada en octubre del año pasado.

Aguiar explicó: “Ante los diversos malos entendidos y propuestas que ya han sido legisladas, es importante aclarar que el 17 de octubre de 2024, es decir, el año pasado, el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza Nº 8073/2024, que regula y habilita el funcionamiento de las aplicaciones de transporte, ya sea Didi, Uber, Cabify o cualquier otra que desee operar en el ámbito de San Salvador de Jujuy. Esto significa que hoy las aplicaciones pueden trabajar en la ciudad, cumpliendo determinados requisitos, como la inscripción en un registro de aplicaciones y la constitución de un domicilio legal para recibir las notificaciones pertinentes”

El edil destacó que, durante 2024, el Concejo y el Municipio avanzaron en reuniones con representantes de las aplicaciones para acordar los pasos a seguir, aunque el proceso se detuvo en los últimos meses. “Hoy la decisión está en manos de las aplicaciones. Quiero ser claro: si una aplicación se inscribe en el registro y constituye un domicilio, podrá operar en el marco de la ordenanza, sin ningún tipo de inconveniente. Esto es fundamental porque debemos garantizar la libertad de trabajo, la generación de empleo y, al mismo tiempo, la seguridad en el transporte de los vecinos de San Salvador de Jujuy” remarcó.

Aguiar también subrayó la importancia de contar con vehículos habilitados y conductores aptos, sin antecedentes penales, para evitar riesgos legales y garantizar responsabilidad en caso de accidentes. “Las aplicaciones son un avance, pero deben respetar las normativas vigentes”, concluyó.