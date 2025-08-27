El palpaleño Kevin Carrizo, entre los 10 mejores del país en atletismo U16

La participación de Kevin Carrizo en la Copa Nacional U16 de atletismo en la provincia de Córdoba es un motivo de orgullo para toda la comunidad palpaleña. El apoyo brindado con recursos necesarios para viajar a Córdoba, por la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola, es un claro ejemplo del compromiso con el deporte y el desarrollo de los jóvenes.

En este sentido, el pasado fin de semana, compitió en salto en largo con más de 40 atletas del país y se posicionó entre los 10 mejores, y también compitió en carrera de 80 metros, en la tercera serie se situó en 4to puesto.

Este logro no solo representa un hito en la carrera del atleta, sino también un motivo de orgullo para toda la comunidad palpaleña, que ve en él un ejemplo de perseverancia y dedicación. Este tipo de iniciativas son esenciales para fomentar el deporte y promover un estilo de vida saludable en la comunidad.

Kevin Carrizo, con el apoyo incondicional de su profesora Belén Villalta, su clasificación a esta instancia nacional es el resultado de un arduo trabajo y una destacada participación en los Juegos Forja, donde logró las marcas necesarias para asegurar su lugar en la Copa U16.

En este sentido la profesora Belén Villalta, de la escuela municipal de atletismo, destacó el esfuerzo y la disciplina de Kevin, resaltando que “es el único atleta de la provincia que ha alcanzado las marcas requeridas a nivel nacional. Este logro es un testimonio del talento y la dedicación de Kevin, así como del compromiso de la escuela municipal de atletismo en la formación de jóvenes deportistas”.

Asimismo, el atleta Kevin Carrizo, comentó al respecto que “agradezco el apoyo de mi familia, amigos y del municipio de Palpalá, que han sido fundamentales en mi preparación. Mi objetivo es representar de la mejor manera posible a mi ciudad y a la provincia, dejando en alto el nombre de Jujuy en el ámbito deportivo nacional”.

Para finalizar, la madre del atleta, Adriana Padilla resaltó el apoyo fundamental de la profesora Belén Villalta, del equipo de Deportes de la Municipalidad de Palpalá y de toda la familia en el desarrollo deportivo de Kevin que, a través del deporte, contribuye a fomentar un estilo de vida saludable y a brindar oportunidades para que talentos como Kevin puedan brillar. “La dedicación de Kevin al deporte desde temprana edad, comenzando con el fútbol y luego el boxeo, demuestra su compromiso y su pasión por la actividad física. Su esfuerzo y perseverancia lo han llevado a representar a la ciudad y a Jujuy en competencias de alto nivel”.