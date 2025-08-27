La elección de la representante estudiantil de la Capital 2025 será en Ciudad Cultural

Además, se anunció que el evento contará con la participación especial de “Diableros” , la aclamada banda de folclore, que se encargará de ponerle ritmo y color a la velada.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy confirmó que la Elección de la Representante Capital 2025, uno de los eventos más esperados de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), se llevará a cabo en la Ciudad Cultural.

Además, se anunció que el evento contará con la participación especial de “Diableros”, la aclamada banda de folclore, que se encargará de ponerle ritmo y color a la velada.

La elección de la Ciudad Cultural como sede subraya la importancia del evento, garantizando un espacio amplio y adecuado para que jujeños y turistas disfruten de esta gran celebración.

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, anunció que la Elección Representante Capital de la Fiesta Nacional de los Estudiantes se llevará a cabo el domingo 14 de septiembre en Ciudad Cultural, con una puesta en escena que promete sorprender al público.

“Se está trabajando con mucho profesionalismo, con un equipo que tiene años de experiencia para organizar verdaderas fiestas que marcan el inicio de nuestra celebración mayor. Capital tiene la gran responsabilidad de dar comienzo a esta fiesta con todo el rigor y la energía que merece”, expresó el jefe comunal.

En este sentido, Jorge adelantó que se repetirá el escenario de Ciudad Cultural, gracias a un acuerdo alcanzado con el Gobierno de la Provincia y el CFI. “La maravillosa carpa que allí se monta nos permitirá generar una puesta en escena con un despliegue técnico que sorprenderá a muchos. Ya estamos trabajando en el estudio previo y, con las candidatas electas, se viene el sorteo, la confraternidad y todo lo que ellas preparan con tanto esfuerzo”, agregó.

Por su parte, Cristina “Kitty” Conde, coordinadora de Eventos y Espectáculos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, confirmó que la elección se llevará a cabo el domingo 14 de septiembre. “Ya venimos trabajando hace dos meses con las candidatas que fueron electas en cada colegio. Tenemos la primicia de contar con 59 representantes confirmadas, algo que en años anteriores recién se lograba en los primeros días de septiembre. Desde este fin de semana se sumarán todas oficialmente y se dará inicio a la agenda de actividades”, explicó.

Asimismo, adelantó que el sorteo del orden de pasada será el lunes 1 de septiembre y que el espectáculo contará con importantes propuestas artísticas. “Este año vamos a tener cantantes en vivo, un grupo de baile, la participación de los bailarines de la escuela Fogo, que actuaron a nivel nacional, y varias sorpresas más. El número central estará a cargo del grupo Diableros, que animará el intervalo”, detalló.