Denunció que un hombre intentó secuestrar a su hija

Una mujer denunció que un hombre mayor de edad intentó secuestrar en dos oportunidades a su hija de 13 años en el barrio Malvinas de la capital jujeña. La pequeña pudo resguardarse en las situaciones sucedidas en la vía pública.

Los hechos fueron advertidos días pasados, cuando una mujer por la tarde se acercó hasta la Seccional 32° del mencionado sector barrial.

En la dependencia policial relató dos situaciones que tuvieron a su hija de 13 años como protagonista. El primero de ellos ocurrió el pasado sábado 23 cuando la chica caminaba por una calle de Malvinas.

En ese contexto, un hombre que circulaba en una moto se acercó a la pequeña y le dijo que subiera con él al rodado. La niña se negó y entró rápidamente a un local comercial para evitar ser raptada por el sujeto.

Sin embargo el martes pasado, tres días más tarde, la hija de la denunciante viajaba a bordo de un colectivo de la línea 32 del servicio urbano de pasajeros de la capital, cuando nuevamente vio al sospechoso en la misma unidad.

Fue entonces que la víctima se bajó en la parada correspondiente para ir a su casa y comenzó a caminar, mientras por detrás la seguía a pie el sujeto que la acosó el sábado.

Ante el peligro, la pequeña le pidió auxilio a una mujer que oportunamente pasaba por el lugar, quien la acompañó las cuadras que faltaban para llegar a encontrarse con su progenitora. Al ver esto, el hombre se alejó del lugar.

Finalmente, la víctima le contó lo ocurrido a su madre, quien de inmediato se acercó hasta la Seccional 32° para realizar la denuncia correspondiente.