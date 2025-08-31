Aldosivi-Boca y River-San Martín (SJ)

River, líder con 12 puntos, recibirá a San Martín de San Juan en el marco de la séptima fecha del Grupo B. El encuentro se disputará en el estadio "Monumental" de Núñez desde las 19.15, con el arbitraje de Darío Herrera mientras que Germán Delfino estará en el VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.

El equipo del entrenador Marcelo Gallardo viene de vencer 4-3 en los penales a Unión de Santa Fe, el pasado jueves en Mendoza tras el 0-0 en el tiempo reglamentario, por los octavos de final de la Copa Argentina. El "millonario" no estuvo a la altura del encuentro, llegó a los penales por imprecisión del "tatengue" y, nuevamente como contra Libertad de Paraguay en Copa Libertadores, el arquero Franco Armani volvió a salvarlo del papelón.

Por su parte, Boca, séptimo con nueve puntos, visitará al colista Aldosivi de Mar del Plata. El encuentro se disputará en el estadio "José María Minella" desde las 14.30, con el arbitraje de Sebastián Zunino mientras que José Carreras estará en el VAR. La transmisión estará a cargo de Espn Premium.

El equipo del entrenador Miguel Ángel Russo viene de vencer 2-0 a Banfield, el pasado domingo en el estadio "La Bombonera", por la sexta fecha del certamen doméstico. Tras ganarle a Independiente Rivadavia de Mendoza en la quinta jornada, este triunfo fue el segundo de Boca en lo que va del semestre y le dio aire tanto al director técnico como a los jugadores que venían siendo duramente cuestionados.