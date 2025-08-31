¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Centro de Arte Joven Andino
Teatro El Pasillo
Corrientes
Silvina
LIGA PROFESIONAL
Reina Máxima de Holanda
Barrio Mariano Moreno
Bruce Willis
El papa León XIV
Fórmula 1
Gran Premio

La Reina Máxima evitó hablar sobre Colapinto: "No lo conozco"

La Reina de Países Bajos estuvo presente en el Gran Premio de Países Bajos.

Domingo, 31 de agosto de 2025 10:17

Máxima Zorreguieta, actual Reina de los Países Bajos, aseguró no conocer al piloto argentino Franco Colapinto en los momentos previos a la carrera en el Gran Premio de Zandvoort de la Fórmula 1.

No lo conozco”, expresó la Reina Máxima, con una nerviosa sonrisa, cuando fue abordada por Franco Colapinto en los boxes del circuito de Zandvoort por las cámaras de ESPN.

Sin embargo, en otra entrevista para DAZN, Máxima aseguró que no tiene un favoritismo en concreto: “Soy Reina de Holanda, quiero que les vaya muy bien a los dos y sobre todo que no haya accidentes”.

Zorreguieta evitó tocar el tema de Colapinto por su condición de realeza en el país europeo, además de que los neerlandeses tienen su propio representante en la Fórmula 1, Max Verstappen, quien es el claro favorito del público.

Temas de la nota

Temas de la nota

