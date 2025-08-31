La Reina Máxima evitó hablar sobre Colapinto: "No lo conozco"

Máxima Zorreguieta , actual Reina de los Países Bajos, aseguró no conocer al piloto argentino Franco Colapinto en los momentos previos a la carrera en el Gran Premio de Zandvoort de la Fórmula 1.

“No lo conozco”, expresó la Reina Máxima, con una nerviosa sonrisa, cuando fue abordada por Franco Colapinto en los boxes del circuito de Zandvoort por las cámaras de ESPN.

Sin embargo, en otra entrevista para DAZN, Máxima aseguró que no tiene un favoritismo en concreto: “Soy Reina de Holanda, quiero que les vaya muy bien a los dos y sobre todo que no haya accidentes”.

Zorreguieta evitó tocar el tema de Colapinto por su condición de realeza en el país europeo, además de que los neerlandeses tienen su propio representante en la Fórmula 1, Max Verstappen, quien es el claro favorito del público.