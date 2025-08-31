La esposa de Bruce Willis tomó una dificil decisión

El actor estadounidense Bruce Willis, de 70 años, atraviesa una nueva etapa en su tratamiento contra la demencia frontotemporal, enfermedad que le fue diagnosticada en 2023 tras haber enfrentado previamente afasia.

Según reveló su esposa, Emma Heming Willis, el intérprete de Duro de matar vive actualmente en una segunda residencia con atención sanitaria las 24 horas, una de las decisiones más duras que ha debido tomar la familia.

“Fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar hasta ahora, pero sabía que Bruce lo hubiera querido así por nuestras hijas”, explicó Heming en una entrevista con ABC News.

La también actriz y modelo relató que llegó a esa determinación al descubrir que el ruido podía agravar la enfermedad del actor. Por eso, evitó organizar reuniones o pijamadas de sus hijas en la casa principal y decidió que lo mejor era trasladarlo a un entorno más controlado.

Pese a la mudanza, la familia mantiene una cercanía constante: “Es nuestro segundo hogar, así que las niñas tienen sus cosas allí. Lo visitamos muy a menudo”. Según Heming, esa vivienda está “llena de amor, calidez, cariño y risas”, y los amigos de Willis siguen acercándose para compartir tiempo con él.

“Solo es su cerebro el que le falla”

Días atrás, Heming había dado detalles sobre la rutina diaria de su esposo: “Él todavía está muy activo y tiene muy buena salud, a pesar de todo. Solo es su cerebro el que le falla”. También explicó que, aunque el lenguaje del actor “se está yendo”, la familia ha encontrado nuevas formas de comunicarse con él.

“Tenemos una manera distinta de conectar, que no es con palabras. Todavía vemos destellos de su personalidad: esa risa tan sincera, ese brillo en los ojos que aparece y desaparece. Son momentos fugaces, pero nos llenan de fuerza”, contó.