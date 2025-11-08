Dua Lipa sorprendió a sus fans argentinos con una versión de un clásico de Soda Stereo

Dua Lipa inauguró con gran éxito la primera noche del Radical Optimism Tour en el estadio de River Plate, ante un público que agotó la capacidad del recinto. La estrella británica repasó sus grandes éxitos en un show enérgico, que combinó coreografías elaboradas, impacto visual y una puesta en escena internacional. El espectáculo, sostenido por una producción de primer nivel, marcó el inicio de una gira global que confirma el alcance de la artista y la sintonía con sus seguidores argentinos.

Uno de los momentos más resonantes de la velada llegó cuando Dua Lipa sorprendió a los presentes al interpretar “De Música Ligera”, la canción emblemática de Soda Stereo. La elección no fue casual: hace poco tiempo, la cantante compartió en sus redes sociales que finalizó su curso de español, aprendizaje que lució al cantar la letra a la perfección y sumarle su propia impronta.

El gesto se transformó en tendencia y la conexión fue inmediata: la ovación atravesó todo el estadio y los fanáticos celebraron tanto su respeto por la cultura local como la soltura con la que llevó adelante el clásico de Gustavo Cerati. La interpretación selló la comunión entre la artista y el público, fusionando el alcance global del pop con las pasiones del rock argentino.

La interpretación de Dua Lipa no solo representó un homenaje explícito a la historia del rock nacional, sino que selló la comunión entre la cantante y el estadio, que coreó cada estrofa de la icónica canción de Gustavo Cerati junto a la estrella pop. El show, repleto de hits y sostenido por una producción de nivel internacional, lanzó oficialmente una gira que promete consolidar el alcance global de la artista. La noche en River Plate quedó marcada por la energía, el cruce de culturas y un tributo inesperado en perfecto español, con la impronta personal de una de las figuras más relevantes del pop actual.