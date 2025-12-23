Los servicios municipales para el 24, 25 y 26 de diciembre

Con motivo del asueto administrativo y el feriado por Navidad, se informa a la comunidad cómo será el funcionamiento de los distintos servicios municipales durante los días miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de diciembre
Transporte y movilidad urbana
Miércoles 24 de diciembre
-
Transporte Alternativo: funcionará con Tarifa 1.
-
Transporte Urbano: servicio habitual hasta las 21:00 hs.
-
Ascensores Urbanos 1 y 2: de 06:00 a 19:00 hs.
-
Estacionamiento Tarifado: servicio normal.
Jueves 25 de diciembre
-
Transporte Alternativo: funcionará con Tarifa 2.
-
Transporte Urbano: reinicio del servicio con unidades reducidas desde las 17:00 hs.
-
Ascensores Urbanos 1 y 2: sin servicio.
-
Estacionamiento Tarifado: sin servicio.
Viernes 26 de diciembre
-
Transporte Alternativo: funcionará con Tarifa 1.
-
Transporte Urbano: servicio con unidades reducidas.
-
Ascensores Urbanos 1 y 2: de 08:00 a 20:00 hs.
-
Estacionamiento Tarifado: servicio normal.
Recolección de residuos y limpieza urbana
El cronograma de servicios será el siguiente para el servicio prestado por el municipio:
Miércoles 24 de diciembre
-
Recolección domiciliaria: normal.
-
Servicios especiales: normal.
-
Limpieza y barrido: turno mañana normal / turno tarde sin servicio.
-
Jueves 25 de diciembre
-
Sin servicio de recolección ni limpieza urbana.
-
Viernes 26 de diciembre
-
Recolección domiciliaria: normal.
-
Servicios especiales: normal.
-
Limpieza y barrido: sin servicio.
Servicios prestado por la la empresa LIMSA S.A.
Miércoles 24 de diciembre
-
Recolección domiciliaria, comercial y patógena: normal.
-
Barrido manual, mecánico, microcentro y ex Terminal: normal.
-
Contenedores para escombros: normal.
-
Suspensión del servicio a partir de las 20:00 hs, retomando el jueves 25 a las 21:00 hs.
Jueves 25 de diciembre
Servicio retomado desde las 21:00 hs.
Viernes 26 de diciembre
Todos los servicios: funcionamiento normal.
La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy solicita la colaboración de los vecinos y vecinas para respetar los días y horarios de recolección, contribuyendo a mantener hábitos saludables y una ciudad más limpia.
Ante cualquier consulta, comunicarse al 0388 313-1807.
Durante los días 24, 25 y 26, los cementerios municipales funcionarán con normalidad, manteniendo sus horarios habituales: de 8 a 18 horas para visitas y de 8 a 13 horas el área de Administración.