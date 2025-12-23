Hantavirus: confirman 5 muertes y 12 casos en Salta

La provincia de Salta informó cinco muertes a causa del hantavirus en lo que va de 2025, una cifra que llevó al Ministerio de Salud Pública de la provincia a pedir a la población intensificar las medidas de prevención. El avance del virus motivó un llamado especial a quienes residen o trabajan en zonas rurales, donde se concentra el mayor riesgo de contagio.

Fuentes del Ministerio de Salud de Salta confirmaron a Infobae que dos de los cinco fallecimientos reportados ocurrieron en la última semana. Por su parte, el último Boletín Epidemiológico Nacional contaba con datos entre enero y noviembre, por lo que dio cuenta que, a nivel país, en ese período, fueron 21 las víctimas mortales, con 66 casos confirmados, lo que representa una tasa de letalidad del 32%, superior al promedio de los últimos cuatro años (15,4%).

Desde la cartera de salud salteña comunicaron que hasta el 22 de diciembre se notificaron 12 casos positivos en la provincia, con pacientes distribuidos en los departamentos de Anta (2), Orán (6), San Martín (2), Rosario de Lerma (1) y General Güemes (1). El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, detalló en el informe que siete personas recibieron el alta médica, mientras que cinco fallecieron a causa de la enfermedad.