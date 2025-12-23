Durante el streaming del CONICET, encontraron un VHS en el fondo del mar

Un hallazgo sorprendente surgido durante una expedición en aguas profundas encendió la curiosidad científica y mediática: un antiguo casete VHS fue localizado en el lecho marino junto a evidencia de vida marina adherida a su superficie. Este descubrimiento se enmarca en el contexto de la continuación del proyecto “Vida en los extremos”, una ambiciosa transmisión científica en vivo desde el fondo del Mar Argentino impulsada por el CONICET y colaboradores internacionales.

Un VHS olvidado en las profundidades

Durante una inmersión a grandes profundidades (a miles de metros bajo el nivel del mar), investigadores que participan de la expedición científica se encontraron con un objeto inusual: una cinta de video VHS que parecía haber viajado décadas en el tiempo y ahora yacía en el lecho marino.

La sorpresa no fue solo encontrar un artefacto tan obsoleto en un ambiente tan remoto, sino también observar que la cinta era parte del hábitat de una estrella de mar que se había adherido a su superficie, adaptándose a las condiciones extremas del océano profundo.

Este curioso hallazgo pone una vez más en evidencia la presencia de desechos tecnológicos en zonas remotas del planeta y plantea preguntas sobre los efectos a largo plazo de la basura humana incluso en los rincones más inaccesibles de la Tierra, donde la vida, de forma asombrosa, sigue encontrando maneras de persistir.

“Vida en los extremos”: la nueva frontera del streaming científico

Desde el pasado 14 de diciembre, el CONICET junto con la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Schmidt Ocean Institute impulsan la transmisión en vivo de la expedición denominada “Vida en los extremos”. La campaña científica —que se extenderá hasta el 10 de enero de 2026— se desarrolla desde el buque de investigación RV Falkor (too) y permite al público seguir en tiempo real imágenes, conversaciones entre científicos y descubrimientos desde el fondo del océano Atlántico Sur.

La transmisión está disponible de forma gratuita en el canal de YouTube del Schmidt Ocean Institute, y durante las inmersiones los investigadores responden preguntas del público y comparten sus observaciones directamente desde el lecho marino.

Objetivos científicos

El principal objetivo de “Vida en los extremos” es estudiar ecosistemas marinos que se sostienen gracias a filtraciones de gas metano provenientes del subsuelo oceánico. Estas zonas, incapaces de recibir luz solar, están habitadas por organismos extremadamente adaptados a condiciones de alta presión, baja temperatura y ausencia de luz, desarrollando modos de vida únicos mediante procesos como la quimiosíntesis.