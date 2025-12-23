Dillom sorprendió al cantar My Way de Frank Sinatra

Dillom se presentó por primera vez este domingo 21 de diciembre en el estadio de Vélez y sorprendió a los presentes con un gran espectáculo. Sin embargo, la canción que no tardó en viralizarse fue su propia versión de My Way de Frank Sinatra.

¿Cómo fue la interpretación de Dillom de My Way de Frank Sinatra?

Llegando al final de su show, mientras presentaba su álbum "Por Cesárea" frente a sus fieles seguidores, el artista sorprendió al aparecer en el escenario vestido totalmente de traje de manera muy formal.

​En ese momento, Dillom con su estilo característico interpretó su propia versión de My Way, compuesta por Paul Anka y popularizada por Frank Sinastra. Por último, cerró su presentación cantando “Buenos tiempos”.

El mensaje de Dillom tras su show en Vélez

Tras su primera presentación en un estadio, el joven cantante compartió imágenes del momento en sus redes y escribió: "Se saltó, se rió, y se lloraron litros de lágrimas. pero por sobretodo, sentí hasta el fondo de mi corazón el inconmensurable cariño que los míos me brindan".

Por último, Dillom cerró con un particular mensaje para sus haters: "Y a los que se cansaron de hacer campaña en mi contra, les deseo que sean un gramo de lo feliz que fui anoche. GRACIAS".

La reacción de las redes a la versión de My Way de Dillom

A pesar de las miles de felicitaciones que recibió Dillom por parte de sus seguidores, muchos usuarios en las redes decidieron apuntar contra el joven por su versión de My Way,