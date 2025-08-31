Camionero jujeño resultó herido tras un siniestro vial

El choque frontal entre dos camiones en la ruta nacional N° 157 dejó herido a un hombre oriundo de la ciudad de Perico, quien conducía uno de los vehículos. El camionero, fuera de peligro, fue trasladado al hospital "Ramón Humberto Maza" de la localidad de Lamadrid, Tucumán. El siniestro se registró en el extremo sur tucumano, cerca del límite con las provincias de Santiago del Estero y Catamarca.

Si bien el hecho sucedió el jueves pasado en horas de la madrugada, se conoció en las últimas horas que alrededor de las 3.30 de ese día en el puesto fronterizo Los Mistoles, un destacamento policial tucumano, los agentes allí apostados recibieron el alerta del siniestro vial.

El escenario del hecho, a unos 700 metros de distancia de la posición de los uniformados, permitió que de inmediato también se constituyera en el escenario del incidente una comisión de la Comisaría de Taco Ralo, la localidad más cercana, además del personal sanitario.

De acuerdo a los medios de comunicación de Tucumán y de la Unidad Regional Sur de la Policía, el siniestro sucedió cuando por la ruta circulaba un camión marca Scania con acoplado cargado con vidrio reciclado, conducido por un hombre oriundo de la ciudad de Perico, cuando por causas que son motivo de investigación, chocó de frente con otro camión, también Scania. Este último transportaba frutas y era conducido por un hombre de 40 años, domiciliado en la Córdoba capital.

A raíz del fuerte impacto el transportista periqueño fue trasladado al hospital "Ramón Humberto Maza" de la localidad de Lamadrid, a unos 30 kilómetros del donde ocurrió el siniestro.

En el nosocomio el camionero jujeño fue atendido, permaneció en observación fuera de peligro y sin lesiones de consideración, por lo cual estaba por ser dado de alta. Mientras que el otro conductor, no requirió de atención médica.

Con respecto a los vehículos protagonistas, ambos camiones presentaban visibles daños materiales en el sector de la trompa. Los efectivos policiales que arribaron al lugar, se encargaron de preservar la zona asegurando la seguridad en el tránsito por la ruta nacional N° 157. Además, los efectivos de la Comisaría de Taco Ralo trabajaron realizando el peritaje correspondiente para determinar las causales del siniestro vial, que dejó herido a un camionero jujeño.