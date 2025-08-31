Incentivando la donación de sangre en adolescentes

Compartir una acción de amor a través de la donación de sangre, es la actividad que desde el Centro Regional de Hemoterapia - CRH se promueve en las nuevas generaciones.

Es por ello que la concientización se lleva adelante mediante jornadas escolares donde se incentiva los nuevos saberes y se realiza la campaña "Mi sangre, tu sangre" con diferentes instituciones.

Una de las propuestas del Centro fue la Jornada interactiva de entornos escolares saludables que se concretó en el Ministerio de Educación.

Con la participación de niños, se abrieron espacios de enseñanza - aprendizaje y reflexiones.

EN EL HOSPITAL “SAN ROQUE”

En la oportunidad, indicaron las bases acerca de la importancia del autocuidado y lo que implica la donación de sangre, como acción vital para ayudar a quienes lo precisan.

Es que se trata de una acción que se considera esencial para motivar la solidaridad y que tiene un valioso impacto en la sociedad, por lo que desde la entidad continúan realizando campañas para focalizar esta iniciativa en los adolescentes.

GRAN OPERATIVO | COLEGIO “SANTA BÁRBARA” JUNTO A “MI SANGRE, TU SANGRE”.

Así, un equipo de representantes del CRH completó la misión de llevar concientización y empatía a los estudiantes de la comunidad educativa del Colegio Nuestra Señora de las Mercedes de Monterrico, establecimiento que cada año se suma al operativo "Mi sangre, tu sangre" para ayudar a salvar vidas.

Con beneplácito fueron recibidos los integrantes del equipo de CRH que visitaron además, al alumnado del Colegio Santa Bárbara, donde compartieron una jornada de intercambio mutuo y valores en los adolescentes de la promoción 2025.

El operativo "Mi sangre, tu sangre" se difundió entre los jóvenes que brindaron su entusiasmo en la tarea y se comprometieron en ayudar a efectuar este acto de humanidad.

ENCUENTRO EDUCATIVO | PARTICIPARON NIÑOS QUE COMPRENDIERON MEJOR TEMAS REFERENTES A LA DONACIÓN DE SANGRE.

Asimismo, el Centro reafirma su labor entablando lazos institucionales en forma conjunta con los servicios transfusionales del interior de la provincia.

Se concretan jornadas de donación de sangre en los hospitales "Pablo Soria", "San Roque" y "Nuestra Señora del Carmen", donde se brinda accesibilidad a las familias y amigos que se involucran con el acto solidario para ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Las jornadas de donación de sangre son convocantes en el interior de la provincia y forman parte de una articulación con los servicios transfusionales de los hospitales de la provincia.

EMPATÍA SANJUANINA | EL GRUPO DE MAMIS HOCKEY SE SUMÓ A LA CAMPAÑA.

Es importante destacar que se llevaron a cabo en los hospitales "Guillermo Paterson" de San Pedro y "Oscar Orías" de Ledesma, compartiendo acciones que fomentan la participación activa y el compromiso de los ciudadanos voluntarios.

Quienes acudieron al llamado para realizar la campaña, fueron los estudiantes del Instituto Superior de Formación Técnica "Melby Claros" que compartieron con una delegación del equipo de mamis hockey de San Juan en la explanada de la Catedral Basílica de San Salvador.

Se trata de una tarea que no descansa ya que cada jornada de donación de sangre, tiene por fin abrazar vidas a través de un acto altruista.