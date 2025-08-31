¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

San Pedro

Denunció que la estafaron por más de un millón de pesos

La llamó un supuesto representante de la empresa de gas que opera en Jujuy, quien le hackeó la cuenta bancaria.

Domingo, 31 de agosto de 2025 00:00
SECCIONAL 9° | DONDE SE DENUNCIÓ LA ESTAFA.

Una mujer domiciliada en la ciudad de San Pedro denunció que fue estafada por una suma superior al millón de pesos, luego de ser engañada por un supuesto operador de la compañía que presta el servicio de gas en Jujuy. El ilícito se concretó cuando a la damnificada le hackearon la cuenta bancaria y le extrajeron el monto de dinero.

Una mujer domiciliada en la ciudad de San Pedro denunció que fue estafada por una suma superior al millón de pesos, luego de ser engañada por un supuesto operador de la compañía que presta el servicio de gas en Jujuy. El ilícito se concretó cuando a la damnificada le hackearon la cuenta bancaria y le extrajeron el monto de dinero.

El hecho sucedió días pasados al mediodía, cuando la denunciante recibió una llamada de Whatsapp desde un número que desconocía, aunque la foto de perfil tenía el logo de la empresa de gas.

En ese contexto, la mujer no desconfió acerca de la veracidad del llamado, porque además la persona se identificó como operador de la firma de servicio público.

Fue entonces, que la denunciante aprovechó el llamado para reclamar acerca de unos cambios en el cobro del servicio. Esa situación, ofició de anzuelo porque el supuesto operador le solicitó algunos requisitos para resolver el inconveniente en los cobros. Entre ellos, una foto de su rostro.

Tras esto, a la víctima desde el otro lado de la línea le aseguraron que por un error le habían transferido a su cuenta la suma de un millón de pesos. Por lo tanto, le solicitaron que ingrese a su billetera virtual para devolverlo.

Sin embargo, la sorpresa para la damnificada se presentó cuando entró a la aplicación de la billetera y notó que le había extraído 999 mil 999 pesos, mediante una transferencia. Además, le debitaron 75 mil pesos para un pago por parte del servicio al cliente.

Finalmente, al constatar que fue víctima de una estafa, la damnificada se dirigió a la Seccional 9° y realizó la denuncia aportando el nombre del supuesto operador, de acuerdo a lo que éste le mencionó en el llamado.

 

