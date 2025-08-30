Palpalá vibró con el último “Sábado Estudiantil” en el Estadio Olímpico

Desde las 14 horas en el Estadio Olímpico Municipal se congregaron 11 colegios de la ciudad en una jornada a pura música, color y diversión.

Desde las 14 horas en el Estadio Olímpico Municipal se congregaron 11 colegios de la ciudad en una jornada a pura música, color y diversión.

La tarde incluyó batucadas, presentación de videoclips, el pasaje de candidatas a representante departamental y el esperado duelo de hinchadas que hizo vibrar al estadio.

Los colegios que participaron del último sábado estudiantil: la Escuela Técnica 1 “General Savio”, Colegio Sagrado Corazón, Colegio 1 “Domingo Faustino Sarmiento”, Escuela de Comercio 2 “Dr. Manuel Belgrano”,Bachillerato 22 “Héroes de Malvinas”,Agrotécnica El Brete,Secundario 5,Secundario de Artes 53,Fasta San Alberto Magno, Colegio Modelo Palpalá y el Centro de Día Óscar López.

La comunidad estudiantil palpaleña vivió una jornada especial, se lucieron en la pista con coreografías y bellos vestuarios. Cuándo llegó el duelo de hinchadas los alumnos de la Escuela de Comercio N°2 realizaron una "tirada" de peluches para celebrar el día del niño. La hinchada del Bachillerato 22 “Héroes de Malvinas” se destacó por corear la canción de su hinchada con lenguaje de señas. Y cerró la jornada de duelos la hincha de los "diablos rojos"

Desde el Ejecutivo municipal se dispuso un operativo de seguridad integral, coordinado entre Seguridad Ciudadana, Tránsito, la Unidad Regional 8 de la Policía y el SAME, tanto dentro como fuera del estadio, para resguardar a todos los asistentes.

Habrá internet gratis en el Mirador del Estudiante

Al participar de la celebración del exitoso segundo Sábado Estudiantil en la ciudad de Palpalá, el secretario de Gobierno de ese municipio, Claudio Flores anunció que

“si Dios quiere, desde la semana que viene, el Mirador del Estudiante va a tener internet gratuito para todos los chicos al igual que en el San Cayetano”.

Esta medida se implementa de cara a los desfiles de carroza que se hacen sobre la avenida Martijena y que, para este año, prevé la llegada de aproximadamente 30 colegios. Al respecto, Flores destacó el operativo de seguridad con el que cuidan a los estudiantes y los aportes que desde el municipio hacen para las carrozas como aceite hidráulico, cartón, cables y fondos, en algunos casos.

También valoró el trabajo de los estudiantes que año a año se superan en creatividad y esfuerzo para dejar en alto a sus colegios. Por último, invitó a toda la comunidad a participar de la elección de la reina departamental que se realizará el 5 de septiembre con entrada libre y gratuita y que contará con todas las medias de prevención y de seguridad como Bomberos, Policía, Tránsito, Same, etc.