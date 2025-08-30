Caimancito elige su reina

El Bachillerato Provincial N° 8 "Salvador Maza" de Caimancito, ciudad maderera, vivirá hoy una de sus noches más esperadas: la elección de su Reina 2025, en el marco de la 74° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

La gala tendrá lugar en el Club Deportivo Leach a partir de las 21, y el ingreso fue fijado en $5.000. Allí, 17 jóvenes competirán por suceder a Araceli Videla, quien porta la corona de la institución.

Las candidatas que buscarán conquistar al jurado y al público son: Joselyn Escobar, Nahiela Coronel, Sofía Chávez, Luana Barrozo, Jael Calatay, Sofía Carrizo, Bianca Hernández, Florencia Matías, Ana Paula Acuña, Agustina Tortolay, Aylin Quipildor y Nahiara Choque.

La promoción organizadora ha puesto gran empeño en los preparativos de la velada, trabajando durante meses en el armado de un escenario especial. En esta tarea contaron con la colaboración de padres, docentes y autoridades del establecimiento, para asegurar que la comunidad disfrute de una noche inolvidable.