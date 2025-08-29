Propuestas deportivas y recreativas libres para todas las edades

Con gran convocatoria, en la Plaza Francisco de Argañaraz, ubicada sobre avenida Bolivia, dieron inicio las clases de gimnasia aeróbica, ritmos y entrenamiento funcional. Las actividades son abiertas a todo público y totalmente gratuitas. Quienes deseen participar pueden consultar el recorrido, fechas y horarios en las redes sociales de la Dirección de Deportes.

Con gran convocatoria, en la Plaza Francisco de Argañaraz, ubicada sobre avenida Bolivia, dieron inicio las clases de gimnasia aeróbica, ritmos y entrenamiento funcional. Las actividades son abiertas a todo público y totalmente gratuitas. Quienes deseen participar pueden consultar el recorrido, fechas y horarios en las redes sociales de la Dirección de Deportes.

En este marco, el subdirector de Deportes, Gustavo Caliva, destacó que la propuesta forma parte de uno de los pilares del programa La Muni Activa, a través de las jornadas semanales denominadas Plazas Activas. “Estaremos recorriendo las plazas de la ciudad para que todos los interesados puedan realizar actividades físicas como entrenamiento funcional, ritmos o gimnasia aeróbica, además de sumarse a clases especiales con profesores invitados. Contamos con un cronograma completo que se publicará en las redes sociales oficiales, con la información sobre días, lugares y horarios”, explicó.

Asimismo, Caliva invitó a los vecinos a acercarse a las oficinas de la Dirección de Deportes para recibir mayor información: “Estas iniciativas están pensadas para todas las edades, son libres y gratuitas. Continuamos fortaleciendo esta política pública que fomenta hábitos saludables a través del deporte y actividades recreativas”.

Por su parte, Sergio Armata, coordinador de Hábitos Saludables subrayó que el objetivo central es promover la salud y el bienestar de la comunidad mediante el ejercicio en espacios de encuentro y socialización. “Trabajamos en cuatro ejes principales: Plazas Activas los días miércoles, Familia Activa los viernes en los Multiespacios, Aqua Fitness en el natatorio Guillermo Poma, y las clases habituales del Móvil Gym los sábados. Todas las clases son abiertas y gratuitas. Recomendamos asistir con ropa y calzado cómodo, una toalla y agua para mantenerse hidratados”, detalló.