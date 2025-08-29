Pachamama: tres hechos de violencia en celebraciones

Esta semana se registraron tres hechos de violencia de género durante celebraciones de la pachamama, dos en barrios capitalinos y otro en la ciudad de Perico. Todos los agresores fueron detenidos, dos por atacar a sus parejas y otro por golpear con una botella de vidrio a su hijastra.

De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, uno de los episodios tuvo lugar el pasado miércoles alrededor de las 22.15 en un domicilio de las 10 Hectáreas del barrio Alto Comedero.

Fue en esas circunstancias que el agresor de 32 años, que se encontraba en estado de ebriedad, vociferó amenazas contra su pareja de 29 y en un momento determinado le propinó golpes de puño en el rostro y rasguños en distintas partes del cuerpo.

La víctima logró escapar tras un forcejeo, se dirigió a la Subcomisaria 150 Hectáreas y denunció el violento episodio sufrido. Además, tuvo que ser asistida por personal médico.

Minutos más tarde, el inculpado se presentó por sus propios medios en la mencionada dependencia policial y quedó alojado a disposición de la Justicia.

Otro hecho de violencia de género se registró días atrás, alrededor de las 2.10, en un domicilio ubicado en un tramo de la calle 12 de Octubre del barrio Santa Rosa de la ciudad de Perico.

En esas circunstancias, una familia celebraba la pachamama cuando un sujeto de 27 años inició una escena de celos a su pareja de 21, a quien terminó por agredir físicamente.

Los familiares de la víctima se percataron del violento hecho, redujeron al inculpado y alertaron a las autoridades.

Una comisión policial de la Seccional 21° se presentó en el lugar e ingresaron al inmueble, con la autorización del progenitor de la víctima, donde observaron a la joven herida tendida en el suelo. Mientras que el inculpado estaba reducido y también presentaba signos de agresión.

Personal del Same se constituyó y trasladó a ambas personas al hospital "Arturo Zabala". Luego de la asistencia médica, el inculpado fue trasladado a la dependencia policial y quedó detenido.

Por último, un tercer hecho tuvo lugar esta semana alrededor de las 20.30 en un tramo de la calle Joaquín González del barrio capitalino San Francisco de Álava.

Allí, una familia compartía bebidas alcohólicas y en un momento, un hombre arrojó una botella de vidrio a su hijastra de 20 años.

La joven se dirigió de inmediato al Centro de Especialidades Norte y fue derivada al hospital "Pablo Soria", donde quedó alojada en sala de Observación con el diagnostico de agresión por terceros.

Finalmente, el inculpado se presentó por sus propios medios en la Subcomisaria San Francisco de Álava, donde quedó alojado y a disposición de la Justicia.