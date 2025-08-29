¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Día del Abogado
Turismo en Jujuy
Violencia política
Muestra “Tinkunaku"
Centro de Arte Joven Andino
El tiempo en Jujuy
Día del Abogado
Turismo en Jujuy
Violencia política
Muestra “Tinkunaku"
Centro de Arte Joven Andino
El tiempo en Jujuy

Día del Abogado

Comisión Directiva del CAJ

Hoy es día inhábil a los efectos procesales en el ámbito jurisdiccional de SS de Jujuy, Centro Judicial de Perico y Humahuaca

Viernes, 29 de agosto de 2025 00:00
SEDE EN JUJUY | COLEGIO DE ABOGADOS Y PROCURADORES

El Consejo Directivo del Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy está integrado por su presidente Ramiro Tizón, vicepresidenta Lis Calizaya, tesorero Miguel Ángel Villagrán, protesorero Hugo Macedo y el secretario José Guzmán.

Consejeras y Consejeros: Élida Farfán, Alejandra Morales, Silvina Carolina López, Adriana Griffi, Melina Calisaya, Zulma Fernández Ledesma y José María Romano

El Tribunal de Ética y Disciplina está integrado por Jorge Noceti, Natividad Ramos, Daniel Alsina, Ana Madrid Cardozo y Cristian Ponce.

Delegación Ramal

La delegación Ramal San Pedro está conformada por la delegada Pamela Rojas y los vocales Lucas Ismael Farfán y María Celia Juárez.

Nóveles Abogados

En tanto la Comisión de Nóveles Abogados está integrada por su presidenta Elizabeth Reyna Valdez, vicepresidente primero Pablo Ezequiel Cardozo y vicepresidente segunda Pamela Nerea Ruiz, el secretario Leonardo Fernández y la tesorera Susana Burgos.

Los vocales son: Luis Armando Chanapa (1°), Adriana Gissel Ibañez (2°), Alan Miguel Lucena (3°), Camila Najar (4°), Facundo Guillermo Sierra (5°).

 

