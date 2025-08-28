VIDEO: Este es el line up completo del Lollapalooza 2026

Tras una larga espera, la producción del Lollapalooza Argentina 2026 reveló quiénes son los artistas que forman parte de la nueva edición del festival: Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Paulo Londra encabezan la grilla del festival porgamado para el 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.

Además, se suman a la lista los Ratones Paranoicos, Kygo, Peggy Gou, Interpol, Addison Rae, Katseye, Djo, Brutalismus 3000, Ben Böhmer, Marina, Lola Young, Aitana, Danny Ocean, D4vd, Soledad, Bunt., Royel Otis, Tv Girl, The Dare, Six Sex, Horsegiirl, 2Hollis, ¥øu$uk€ ¥uk1mat$u, Men I Trust, Riize, Yami Safdie, Viagra Boys, Massacre, Judeline, Balu Brigada, Saramalacara, Guitarricadelafuente, Lany, The Warning, Zell, Røz, Hamdi, Nasa Histoires, Timø, Militantes Del Climax, Ezequiel Arias, Little Boogie, Marttein, Easykid, Ryan, Joaquina, Cerounno, Amigo De Artistas, Félix Vestre, Tiger Mood, Tobika, 143Leti, Ludmila Di Pasquale, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Terra, Reybruja, Mora Fisz, y Paula Os, Jero Jones.

Esta será la primera vez que la estadounidense Sabrina Carpenter se presente en el país como artista protagonista, luego de haber visitado el estadio de River en 2023 como invitada al show Eras de Taylor Swift. La estrella pop está en su mejor momento, convertida en fenómeno musical desde su hit "Expresso" y a pocos días del lanzamiento de Man’s Best Friend. Con su coterránea Chappell Roan, la nueva revelación de la escena, quien visita este país por primera vez; y la multifacética neozelandesa Lorde, Lollapalooza Argentina 2026 promete ser una cumbre pop como pocas veces se da en la historia.

Asimismo, los fans enloquecieron con la aparición de Tyler, The Creator en el line up argentino. El artista estrenará su nuevo disco DON’T TAP THE GLASS con el que sigue expandiendo los límites del rap. El festival contará también con Doechii, la nueva referente femenina estadounidense del género urbano que desembarca por primera vez en Lollapalooza Argentina.

El nombre fuerte para los amantes de las guitarras eléctricas es Deftones, banda fundadora del nu metal, mientras que la electrónica tendrá como máximo representante al revolucionario Skrillex con su nuevo y provocador álbum F*CK U SKRILLEX YOU THINK UR ANDY WARHOL BUT UR NOT!!.

En tanto, después de llenar dos Movistar Arena, el cordobés Paulo Londra vuela alto y se ubica en el privilegiado lugar de headliner nacional; y completan la lista de titanes Lewis Capaldi, el cantante escocés de baladas perfectas, y Turnstile, aportándole algo de punk al sector principal del line up.

Entradas para el Lollapalooza Argentina

Para comprar el abono de tres días o las entradas singulares para el festival, los usuarios tendrán que ingresar con un perfil registrado al sitio web de AllAccess. Los clientes Santander American Express pueden adquirir sus pases en hasta 6 cuotas sin interés.

La totalidad del festival se podrá ver en vivo para todo el país mediante el streaming que realizará Flow por 4 de sus canales (605, 606, 607 y 608) en los cuales transmitirá, desde el inicio hasta el cierre, todos los shows completos de los diferentes escenarios y también contenidos exclusivos, como entrevistas a las bandas y notas de color con toda la experiencia LollaAR.

La producción remarcó que los abonos se consiguen por etapas. Es decir, por demanda (cuanto antes sean adquiridos, mejor será el precio). Los tres tipos de pases se diferencian por estas características: