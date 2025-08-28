Nueva guardia y diagnóstico rápido en el hospital Pablo Soria

El gobernador Carlos Sadir presidió el acto inaugural de la nueva y remodelada guardia del hospital “Pablo Soria”, acompañado por el ministro de Salud, Gustavo Bouhid, la directora del nosocomio, Rosana Alanis, y planta de personal.

En la oportunidad, también dejó habilitados los servicios de un mamógrafo y un seriógrafo de primer nivel.

“La guardia tiene todas las comodidades, hay sectores diferenciados y nuevos equipamientos”, indicó.

También hizo un especial reconocimiento al equipo de profesionales y al personal del hospital por su tarea diaria.

Finalmente, Sadir resaltó que en la remodelación se invirtieron fondos provinciales. “Vamos a seguir creciendo en salud por toda la provincia”, aseguró.

A su vez, Bouhid expresó que “aquí está la mejor tecnología para asistir a los pacientes de urgencias” y puntualizó que “hay un showroom de primera calidad”.

“El Soria, es uno de los mejores hospitales que tiene el país”, aseveró.