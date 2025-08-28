¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
28 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Onda Estudiantil 2025
Elecciones 2025
Copa Argentina
Motociclismo
El tiempo en Jujuy
Eliminatoria Sudamericanas
coimas en discapacidad
aeropuertos
Trata de Personas
Barrio Alberdi
Onda Estudiantil 2025
Elecciones 2025
Copa Argentina
Motociclismo
El tiempo en Jujuy
Eliminatoria Sudamericanas
coimas en discapacidad
aeropuertos
Trata de Personas
Barrio Alberdi

DÓLAR OFICIAL

$1360.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1355.00

3884873397
PUBLICIDAD
San Pedro

Protagonizó un robo con un arma blanca y fue detenido

Asaltó a una persona menor de edad y una vecina alertó a la Policía.

Jueves, 28 de agosto de 2025 00:00
APREHENSIÓN | MOMENTO EN QUE EL INCULPADO ERA REQUISADO.

Un hombre fue detenido, luego de protagonizar un asalto bajo amenazas con un arma blanca.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un hombre fue detenido, luego de protagonizar un asalto bajo amenazas con un arma blanca.

El episodio tuvo lugar el pasado lunes alrededor de las 11.30 en un sector del barrio Néstor Kirchner de la ciudad de San Pedro.

Fue en esas circunstancias que un hombre de 21 años interceptó a una persona menor de edad que se dirigía a comprar, la amenazó con un arma blanca, le robó y escapó.

Una vecina alertó a los efectivos policiales y con la descripción del inculpado realizaron recorridos por el sector barrial.

El malviviente fue interceptado en la vía pública por los efectivos de Infantería, quienes procedieron a su detención.

Al momento de someter al irascible protagonista a una requisa, le incautaron un arma blanca y elementos para el consumo de estupefacientes.

Posteriormente, fue trasladado a la Seccional 48°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD