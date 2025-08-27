26º Festival Folclórico “Takay Kusikuna”

El encuentro artístico y festival folclórico "Takay Kusikuna (Derramar Alegría)" que cada año organiza el Colegio Remedios de Escalada, este año va por su 26º edición.

Se realizará este viernes a las 20 en la Sala Mayor del Teatro Mitre (Alvear 1009). Será una jornada única que reunirá danza, música y cultura popular argentina.

Con una duración de 120 minutos, este espectáculo declarado apto para todo público convoca a las familias jujeñas a disfrutar de un evento que, desde hace más de dos décadas, se ha consolidado como un espacio de identidad y revalorización cultural.

El Colegio Remedios de Escalada es el motor de este encuentro, en el que estudiantes desde jardín de infantes hasta séptimo grado despliegan sobre el escenario sus capacidades artísticas.

La propuesta busca rescatar y poner en valor el acervo cultural de nuestras raíces, recorriendo distintas regiones del país a través de la danza y la música.

Además, el festival persigue un objetivo comunitario: estrechar lazos de confraternidad con estudiantes de otras instituciones, invitados especialmente a sumarse a esta fiesta de alegría y tradición.

Las entradas ya encuentran disponibles en el portal de www.autoentrada.com y en la boletería del teatro; y los interesados en mayor información pueden comunicarse a los teléfonos 388 755-7195, 388 508-6712 o 388 485-1762.