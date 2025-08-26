Joven motociclista grave tras un violento siniestro vial

Una joven se encuentra hospitalizada en grave estado de salud luego de sufrir un incidente vial en la ciudad de Palpalá, donde la motocicleta en que iba como acompañante colisionara con un automóvil.

El lamentable episodio tuvo lugar días atrás alrededor de las 14.20, sobre la ruta nacional N°66, a la altura de la rotonda del acceso sur a la mencionada ciudad siderúrgica.

Fue en esas circunstancias que un joven de 19 años conducía una motocicleta marca Gilera Vc 200 Naked, acompañado por una joven de 18, y al ingresar a la rotonda chocó contra un automóvil Fiat Palio, conducido por un hombre de 23.

Los testigos del incidente alertaron a las autoridades vía telefónica y una comisión policial de la Unidad Regional 8 se constituyó en el lugar, donde constató el episodio y dio inmediata intervención al personal del Same.

Debido a la gravedad de las heridas, los profesionales de la salud trasladaron de urgencias a la joven de 18 al hospital "Pablo Soria", donde fue diagnosticada con traumatismo encéfalo craneal grave y múltiples fracturas en las piernas, por lo que quedó alojada en sala de Shock Room.

Mientras que en el lugar de los hechos trabajó personal de Seguridad Vial en el reordenamiento vehicular y sometió a los conductores a un test de alcoholemia, aunque los resultados no trascendieron.

En tanto, los efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor, para determinar las causales del siniestro.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó el secuestro de los dos vehículos protagonistas.

Finalmente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos policiales de la Seccional 47°, por directivas del representante fiscal.