Algarabía junto a la Reina de la Primavera y al Chico 10

Aunque todavía se transita un agosto especial, ya se siente en el aire el perfume de las flores de una primavera que está por venir, y los jóvenes de la fundación "Ecos de Luz" lo celebraron de manera anticipada.

REINA MADRE | LA ELEGIDA JUNTO A SU PEQUEÑA HIJA Y EL DIRECTOR CARLOS BURGOS

Es que con alegría, eligieron a sus nuevos representantes para vivenciar la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Los colores vibrantes y metalizados anunciaban que el salón del Círculo Social, Cultural y Deportivo Policial sería escenario del encuentro en el que se coronaría al Chico 10 y a la Reina de la Primavera.

Y en una tarde encantada por las musicalidades, compartieron su amistad genuina y tiempo de calidad, en la que no existieron diferencias al momento de establecer vínculos, ni condiciones que impidieran una tardecita feliz con instantes para compartir llenos de amor, diversión y baile.

La cálida recepción de la/os candidata/os en su totalidad, junto a sus familias, dio como resultado un encuentro donde la ilusión y la algarabía conectaron a todos. Las sonrisas se compartieron y se multiplicaron.

ANUNCIO DEL CHICO 10 | HUBO SORPRESA Y EMOCIÓN EN LA MIRADA DE “MAXI” CUANDO FUE NOMBRADO EN LA CELEBRACIÓN.

Los nombres más esperados llegaron a través de Carlos Burgos, el director de la institución, quien con su voz describió a cada uno de los candidatos para el "Chico 10" -en primera instancia- y luego para la Reina de la Primavera de la entidad. Coronando el espacio con flores de papel y globos de colores, fue elegido Maximiliano Ramos como Chico 10 y Cintia Maizares como nueva Reina de la Primavera 2025. Las princesas fueron Gisela Presentado y Cecilia Matorras, como primera y segunda, respectivamente; miss simpatía resultó Ayelén Rodríguez, y miss elegancia, Antonella Llave. "Siempre esperamos estos lindos momentos en los que volvemos a disfrutar con las mamis, con los papis de los chicos, porque tratamos de hacer que 'Ecos' sea cada vez más unido", expresó Carlos Burgos, quien promueve activamente la cultura inclusiva desde la iniciativa y el compromiso.

Es que desde "Ecos de Luz" se efectúan diversas tareas siempre desde el compartir y el agradecer a cada uno de sus integrantes como a las familias que están en el detalle y que hacen de esta elección, un festival de emociones, cada vez más convocante y esperado.